［金曜ロードSHOW！］「2週連続ジュラシック祭り」第2弾　新吹き替え版「ジュラシック・ワールド」放送

映画「ジュラシック・ワールド」のワンシーン (C)2015 Universal Studios and Amblin Entertainment,LLC. All Rights Reserved.

4日の「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ系、午後9時)は、「2週連続ジュラシック祭り」の第2弾として、2015年公開の映画「ジュラシック・ワールド」(コリン・トレボロウ監督)を放送する。遺伝子操作によって生み出された凶暴で高い知能を持ったハイブリッド種の恐竜が巻き起こす恐怖とパニックを描いた傑作で、女優の仲間由紀恵さんと俳優の山本耕史さんが声優を担当した新吹き替え版を放送する。

映画は、現代によみがえった恐竜たちが大暴れする「ジュラシック・パーク」シリーズの第4弾で、第1作「ジュラシック・パーク」(1993年)、第2作「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク2」(97年)を手がけたスティーブン・スピルバーグ監督が、前作「ジュラシック・パーク3」(2001年)に続いて製作総指揮を担当した。

「ジュラシック・パーク」での事故から22年後、新たにオープンした恐竜のテーマパーク「ジュラシック・ワールド」が舞台。パークは連日、世界中から観光客が集まり大盛況だったが、遺伝子操作によって生み出された凶暴で高い知能を持ったハイブリッド種の恐竜が柵の外へと逃げ出し、パーク内は大パニックに陥る。パークの責任者のクレア(ブライス・ダラス・ハワードさん)は、飼育係のオーウェン(クリス・プラットさん)とともに行方不明になってしまったおいのグレイ(タイ・シンプキンスさん)とザック(ニック・ロビンソンさん)の捜索と事態の収拾に乗り出す……というストーリー。

新吹き替え版では仲間さんがクレア役、山本さんがオーウェン役を担当。そのほか声優として、玄田哲章さん、江原正士さん、堀内賢雄さん、田中敦子さん、岩田光央さん、村瀬歩さんも参加している。

次週11日の「金曜ロードSHOW!」は、16年公開の映画「HiGH&LOW THE RED RAIN」(山口雄大監督)に新たに撮影したスペシャル映像などを加えた特別版「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」を放送する。

