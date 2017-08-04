映画「一礼して、キス」ポスター解禁、追加キャストで鈴木勝大らが弓道男子に

映画「一礼して、キス」ポスタービジュアル (c)2017加賀やっこ・小学館／「一礼して、キス」製作委員会

加賀やっこ原作による実写映画「一礼して、キス」のポスタービジュアルと、追加キャストが解禁された。

ポスタービジュアルには「この恋、射抜いて見せるー。」というキャッチコピーとともに、岸本杏役の池田エライザを後ろから抱きしめる三神曜太役の中尾暢樹を配置。追加キャストでは杏と曜太を取り巻く弓道男子たちとして、桑原役に鈴木勝大、五十嵐役に前山剛久、白石役にlolの佐藤友祐、遠藤役に結木滉星らが名を連ねた。

ベツコミ（小学館）にて連載されていた「一礼して、キス」は、高校3年生の岸本杏と、彼女が弓道をする姿に恋をした三神曜太の一途な思いを描く胸キュンラブストーリー。映画では「今日、恋をはじめます」「ReLIFE リライフ」などで知られる古澤健が監督を担当し、今秋に公開される。

実写映画「一礼して、キス」

2017年秋全国ロードショー

原作：加賀やっこ「一礼して、キス」（小学館「ベツコミフラワーコミックス」）

監督：古澤健

脚本：浅野晋康

制作：ポリゴンマジック株式会社

主演：池田エライザ、中尾暢樹、松尾太陽、鈴木勝大、前山剛久、萩原みのり、結木滉星、金森啓斗、奥仲麻琴、押田岳、牧田哲也、吉岡睦雄、佐藤友祐、眞島秀和

主題歌：lol「think of you」

(c)2017加賀やっこ・小学館／「一礼して、キス」製作委員会