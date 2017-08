DonutsがApp StoreおよびGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7thシスターズ』より、2017年8月30日(水)に発売される777☆SISTERSの両A面New Single『スタートライン / STAY☆GOLD』のトレーラー映像と特設サイトが公開された。

今回公開されたトレーラー映像は、8月30日(水)に発売される777☆SISTERSの両A面New Single『スタートライン / STAY☆GOLD』で、777☆SISTERSの次なるスタートを指し示す2曲の魅力が凝縮されたものとなっている。同時に特設サイトも公開され、そちらではジャケ写や新しいアー写も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

【Tokyo 7th シスターズ】777☆SISTERS『スタートライン / STAY☆GOLD』Trailer





