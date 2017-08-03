大友克洋作品のポスターを集めたアート集「POSTERS」が復刻

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「POSTERS」より。
大友克洋作品に関連するポスターを集めたアート集「POSTERS」が復刻。9月22日に「復刻ポスターコレクション『大友克洋 20 POSTERS』」として発売される。
収録されるのは「AKIRA」「MEMORIES」「スチームボーイ」「童夢」などの復刻ポスター20枚。B3サイズ18枚とB1サイズ2枚がケースに収納されて届けられる。 価格は3888円で、販売されるのは、主要取扱い書店のみとなる。販売店舗は公式サイトにて確認を。
収録ポスター一覧
・Video ”AKIRA” 国際映画祭参加版
・CD ”AKIRA” オリジナルサウンドトラック
・Comic ”AKIRA” １巻 読者プレゼント★
・Comic ”AKIRA” ４巻 読者プレゼント
・Comic ”AKIRA” ５巻 読者プレゼント
・Comic ”AKIRA” アメリカEpic comics社
・Movie ”MEMORIES”
・Movie ”MEMORIES”
・Movie ”STEAMBOY”
・DVD BOX ”STEAMBOY”
・Movie ”SHORT PEACE”
・Comic ”Short Peace”
・LP ”童夢” イメージアルバム
・Book ”大友克洋第一畫集KABA”
・Book ”武器よさらば”
・Magazine ”YOUNG Magazine No.5-6”付録
・Fire-ball
・アトレ吉祥寺
・与太浜パラダイス
・東京スカパラダイスオーケストラ”ROCK MONSTER STRIKES BACK/EXTRA”★
★マークのポスターはB1サイズ（四つ折り）
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