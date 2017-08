［サキドルエース SURVIVAL］「ヤンジャン」グラビア争奪戦第7弾が開幕　10人のアイドルがビキニに

「週刊ヤングジャンプ」の企画「サキドルエース SURVIVAL SEASON7」に参加した10人のアイドル(C)細居幸次郎・西村康/集英社

マンガ誌「週刊ヤングジャンプ」(集英社)のグラビアの登場権をめぐる読者投票企画「サキドルエース SURVIVAL(サバイバル) SEASON7」が、3日発売の同誌36・37合併号で開幕した。同号のとじ込みアンケートはがきで投票できる企画で、1位に選ばれたアイドルが同誌の表紙と巻頭グラビアを飾る。

企画には10人のアイドルが参加。「GEM」の南口奈々さんや「虹のコンキスタドール」の的場華鈴さん、「それでも時代はまわってます。」の間中芽衣さんらがビキニ姿でそれぞれの個性をアピールした。

同号は、平山夢明さん原作、河合孝典さんマンガの新連載「DINERダイナー」が巻頭カラーを飾ったほか、4~6日に東京・台場、青海周辺エリアで行われるイベント「TOKYO IDOL FESTIVAL 2017」に登場する「つばきファクトリー」の小野田紗栞さん、「わーすた」の三品瑠香さんらを紹介する付録「ナツドル BOOK IN BOOK 2017~still on the way~」も付いている。

◇サキドルエース SURVIVAL SEASON7の参加者(敬称略)

南口奈々(GEM)▽瀬戸真凜(じぇるの!)▽吉井美優(26時のマスカレイド)▽沖口優奈(マジカル・パンチライン)▽ましろ(CY8ER)▽小泉明音(ヲルタナティヴ)▽山広美保子(2o Love to Sweet Bullet)▽橘莉子(seeDream)▽的場華鈴(虹のコンキスタドール)▽間中芽衣(それでも時代はまわってます。)

