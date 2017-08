『鬼灯の冷徹』第弐期のキービジュアル公開! OPは地獄の沙汰オールスターズ

2017年10月より放送開始予定のTVアニメ『鬼灯の冷徹』第弐期よりキービジュアルと特報映像が公開された。

キービジュアルでは、鬼灯が再び地獄の釜の蓋を開けると……いつもの「鬼灯の冷徹」の賑やかな面々が……! さらによく見てみると、第弐期から新たに登場する烏頭(うず)、蓬(よもぎ)や新キャラたちも描かれている。

また、今回公開された特報映像は2種類。鬼灯(cv. 安元洋貴)とシロ(cv. 小林由美子)の"鬼灯の冷徹"らしいナレーションにも注目したい。

そして、先日上坂すみれがEDテーマを担当することが発表された本作だが、注目の第弐期のOPテーマを、第壱期に続き「地獄の沙汰オールスターズ」が担当することも明らかとなった。

サウンドプロデュースにサイトウ "JxJx" ジュン (YOUR SONG IS GOOD)、そして演奏はYOUR SONG IS GOOD。爆発的な売上と人気を博した"地獄の沙汰オールスターズ×YOUR SONG IS GOOD"の最強タッグが、再びあの世とこの世を賑やかす! スマッシュヒットとなった「地獄の沙汰は君次第」に続く第弐期OPテーマは、はたしてどんな曲になるのか!? OPシングルは2017年10月11日の発売予定となっている。各詳細はアニメ公式サイトにて。

「鬼灯の冷徹」第弐期特報映像1





「鬼灯の冷徹」第弐期特報映像2





