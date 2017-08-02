MSI、Ryzen Threadripper対応マザーボード「X399 GAMING PRO CARBON AC」

台湾MSIは8月2日、AMDのハイエンドデスクトップ向けCPU「Ryzen Threadripper」に対応したX399チップセット搭載マザーボード「X399 GAMING PRO CARBON AC」を日本市場向けに販売すると発表した。8月10日の発売を予定し、8月4日から店頭での先行予約受付を開始する。店頭予想価格は税別52,800円。
Ryzen Threadripper対応のSocket TR4をサポートするマザーボード。電源回路にMOSFET とドライバをシングルチップに統合したDrMOSを搭載し、10+3フェーズのデザインを採用する。安定した電源供給を実現することで、アグレッシブなオーバークロックにも対応するという。
MSI独自の品質基準「Military Class」がMilitary Class VIに進化。小型化を果たしながら電力効率と電力供給が向上したTitanium Choke II、長寿命のDark CAP、より低温度で動作するDark Chokeを搭載する。
ヒートシンクにLEDを内蔵し、イルミネーション機能「Mystic Light」をサポート。ヒートシンクカバーは交換が可能で、標準装備のカーボンタイプに加え、金と銀のカバーも付属するほか、3Dプリンタを利用してオリジナルの拡張パーツを作ることもできる。
|ソケット
|Socket TR4
|チップセット
|AMD X399
|メモリ
|DDR4 3600MHz(OC)×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×4(うち2基はx8動作)、PCI Express 2.0 x1×2
|マルチGPU
|AMD 4way CrossFireX、NVIDIA 4way SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I211)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2(Intel Dual Band Wireless-AC 8265)
|サウンド
|Audio Boost 4
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×4(Type-A×1、Type-C×2、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×12(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち4基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別52,800円