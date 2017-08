ミュージカル「ヘタリア」FINAL LIVE開催決定、来年3月に幕張メッセで

「ミュージカル『ヘタリア』FINAL LIVE」開催決定の告知ビジュアル。 (c)日丸屋秀和・幻冬舎コミックス/ヘタリア製作委員会

(c)ミュージカル「ヘタリアNW」製作委員会



日丸屋秀和原作によるミュージカル「ヘタリア」のライブイベントの開催が決定した。

これは本日8月2日に開催されたミュージカル「ヘタリア~in the new world~」大千秋楽のカーテンコールにて発表された情報。「ミュージカル『ヘタリア』FINAL LIVE」というタイトルにて、2018年3月に千葉・幕張メッセ イベントホールにて実施される。イベントにはイタリア役の長江崚行、ドイツ役の上田悠介、日本役の植田圭輔ら、ミュージカル「ヘタリア~in the new world~」の全キャストが出演。イベントの詳細については公式サイト、公式Twitterにて随時明かされていく。なお「ヘタミュ」シリーズは、本日大千秋楽を迎えた「ヘタリア~in the new world~」が最終公演となる。

また「ヘタリア~in the new world~」のDVDが、11月29日にリリースされることも決定。初回生産特典には、2018年1月7日に開催されるDVD発売記念イベントに参加するためのイベント参加抽選応募券や、キャストブロマイドが付属する。アニメイトの店舗にて予約もしくは購入した人には、日丸屋描き下ろしのポストカードをプレゼント。

ミュージカル「ヘタリア」FINAL LIVE

開催時期:2018年3月

会場:千葉・幕張メッセ イベントホール

出演:長江崚行、上田悠介、植田圭輔、磯貝龍虎、廣瀬大介、寿里、山沖勇輝、杉江大志、ROU(菊池卓也)、高本学 ほか

DVDミュージカル「ヘタリア~in the new world~」発売記念イベント

日時:2018年1月7日(日)

会場:関東近郊

出演:長江崚行、上田悠介、植田圭輔、磯貝龍虎、廣瀬大介、寿里、山沖勇輝、杉江大志、ROU(菊池卓也)、高本学

(c)日丸屋秀和・幻冬舎コミックス/ヘタリア製作委員会 (c)ミュージカル「ヘタリアNW」製作委員会

