富士フイルム、全国6カ所で「Xシリーズ写真展 －2017秋－」を開催

富士フイルムは2017年9月1日から2018年1月18日にかけて、全国6カ所で「Xシリーズ写真展 －2017秋－」を開催する。同社のデジタルカメラ「X」シリーズ、および「GFX」シリーズとフジノンレンズの組み合わせで撮影されたユーザーの作品を、超光沢クリスタルプリントで展示していく。

展示する写真は、ユーザーの作品をプロラボ クリエイトのプリントマイスターが1枚1枚調整を行い、超光沢クリスタルペーパーに銀写真大伸ばしプリントしたもの。展示作品は、「Xシリーズ」公式facebook「FUJIFILM Xseries Japan」や、写真展Webサイトで募集した約50点となる。

撮影者 : Yoko Yano

タイトル : 悠久の時

カメラ : FUJIFILM X-T2

レンズ : FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR 撮影者 : Toshikazu Tanikawa

タイトル : 癒やしの神様

カメラ : FUJIFILM X-Pro1

レンズ : FUJINON XF60mmF2.4 R Macro

撮影者 : Yoshimitsu Kawanami

タイトル : 夏の始まりは花火から～唐津市九州花火大会

カメラ : FUJIFILM X-T2

レンズ : FUJINON XF90mmF2 R LM WR 撮影者 : Yoshiaki Yamagami

タイトル : あばれ祭

カメラ : FUJIFILM X-Pro2

レンズ : FUJINON XF18mmF2 R

開催日程は2017年9月1日からで、開催場所は富士フォトギャラリー銀座を含め全国6カ所の、富士フイルム フォトサロン・フォトギャラリーで開催される。開催期間、開催場所の詳細は以下の通り。

富士フォトギャラリー銀座

住所 : 中央区銀座1-2-4 サクセス銀座ファーストビル4F

会期 : 2017年9月1日～9月7日

時間 : 10:30～19:00(土日11:00～17:00、最終日14:00まで)

富士フイルムフォトサロン仙台

住所 : 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フイルムビル1F

会期 : 2017年9月14日～10月3日

時間 : 10:00～17:30(土日休館)

富士フイルムフォトサロン札幌

住所 : 札幌市中央区大通西6-1 富士フイルムビル1F

会期 : 2017年10月13日～10月18日

時間 : 10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン名古屋

住所 : 名古屋市中区栄1-12-17 富士フイルムビル1F

会期 : 2017年11月10日～11月16日

時間 : 10:00～18:00(最終日14:00まで)

富士フイルムフォトサロン福岡

住所 : 福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルムビル1F

会期 : 2017年12月15日～12月20日

時間 : 10:00～18:30

富士フイルム大阪サービスステーション