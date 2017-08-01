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      富士フイルム、全国6カ所で「Xシリーズ写真展 －2017秋－」を開催

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      富士フイルムは2017年9月1日から2018年1月18日にかけて、全国6カ所で「Xシリーズ写真展 －2017秋－」を開催する。同社のデジタルカメラ「X」シリーズ、および「GFX」シリーズとフジノンレンズの組み合わせで撮影されたユーザーの作品を、超光沢クリスタルプリントで展示していく。

      展示する写真は、ユーザーの作品をプロラボ クリエイトのプリントマイスターが1枚1枚調整を行い、超光沢クリスタルペーパーに銀写真大伸ばしプリントしたもの。展示作品は、「Xシリーズ」公式facebook「FUJIFILM Xseries Japan」や、写真展Webサイトで募集した約50点となる。

      撮影者 : Yoko Yano
      タイトル : 悠久の時
      カメラ : FUJIFILM X-T2
      レンズ : FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR

      撮影者 : Toshikazu Tanikawa
      タイトル : 癒やしの神様
      カメラ : FUJIFILM X-Pro1
      レンズ : FUJINON XF60mmF2.4 R Macro

      撮影者 : Yoshimitsu Kawanami
      タイトル : 夏の始まりは花火から～唐津市九州花火大会
      カメラ : FUJIFILM X-T2
      レンズ : FUJINON XF90mmF2 R LM WR

      撮影者 : Yoshiaki Yamagami
      タイトル : あばれ祭
      カメラ : FUJIFILM X-Pro2
      レンズ : FUJINON XF18mmF2 R

      開催日程は2017年9月1日からで、開催場所は富士フォトギャラリー銀座を含め全国6カ所の、富士フイルム フォトサロン・フォトギャラリーで開催される。開催期間、開催場所の詳細は以下の通り。

      富士フォトギャラリー銀座

      • 住所 : 中央区銀座1-2-4 サクセス銀座ファーストビル4F
      • 会期 : 2017年9月1日～9月7日
      • 時間 : 10:30～19:00(土日11:00～17:00、最終日14:00まで)

      富士フイルムフォトサロン仙台

      • 住所 : 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フイルムビル1F
      • 会期 : 2017年9月14日～10月3日
      • 時間 : 10:00～17:30(土日休館)

      富士フイルムフォトサロン札幌

      • 住所 : 札幌市中央区大通西6-1 富士フイルムビル1F
      • 会期 : 2017年10月13日～10月18日
      • 時間 : 10:00～18:00

      富士フイルムフォトサロン名古屋

      • 住所 : 名古屋市中区栄1-12-17 富士フイルムビル1F
      • 会期 : 2017年11月10日～11月16日
      • 時間 : 10:00～18:00(最終日14:00まで)

      富士フイルムフォトサロン福岡

      • 住所 : 福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルムビル1F
      • 会期 : 2017年12月15日～12月20日
      • 時間 : 10:00～18:30

      富士フイルム大阪サービスステーション

      • 住所 : 大阪市中央区南船場3-12-12 心斎橋プラザビル本館 9F
      • 会期 : 2018年1月5日～1月18日
      • 時間 : 10:00～19:00(最終入場18:50、最終日14:00まで)
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