［ユーリ！！！ on ICE］サントラ「ユートラ」がオリコン4位　発売初週に2.2万枚

テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」のビジュアル(C)はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会

1日に発表されたオリコン週間アルバムランキング(7日付)によると、フィギュアスケートがテーマのテレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」のサウンドトラック「ユートラ ユーリ!!! on ICE/オリジナルサウンドトラック」(7月28日発売)が、発売初週に約2万2000枚を売り上げ、初登場で4位にランクインした。昨年12月に発売された「Oh! スケトラ!!! ユーリ!!! on ICE/オリジナル・スケートソングCOLLECTION」の3位に続き、トップ5入りを果たした。

「ユーリ!!! on ICE」は、日本中の期待を背負って挑んだグランプリファイナルで惨敗し、故郷・九州に帰ることになった主人公・勝生勇利が、“生ける伝説”のヴィクトル・ニキフォロフをコーチに迎え、グランプリシリーズに挑む……というストーリー。テレビアニメが昨年10~12月にテレビ朝日ほかで放送された。完全新作の劇場版が製作されることも話題になっている。

「ユートラ ユーリ!!! on ICE/オリジナルサウンドトラック」は、アニメのサウンドトラックのほか、俳優のDEAN FUJIOKA(ディーン・フジオカ)さんが歌うオープニングテーマ「History Maker」が収録されている。

