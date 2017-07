トーチweb

トーチweb(リイド社)が明日8月1日に創刊3周年を迎える。これを記念し、1日の0時から24時間限定で、これまでトーチwebに掲載された作品が全話無料公開される。

ラインナップにはドリヤス工場の「有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む」「定番すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む」をはじめ、「THE BEST MANGA 2017 このマンガを読め!」で1位を獲得したスケラッコ「盆の国」などが登場。ほかにも佐藤秀峰「Stand by me 描クえもん」、中川学「くも漫。」、田中圭一「Gのサムライ」、ひらのりょう「FANTASTIC WORLD」、つゆきゆるこ「ストレンジ」、RENA「本橋兄弟」、道草晴子「みちくさ日記」といったタイトルがお目見えする。

トーチwebは「未だ見ぬマンガ表現」をテーマに創刊されたWebマガジン。マンガのみならず、随筆コーナー「老後を考える」など、“ちょっとした空き時間”に楽しめるコンテンツを発表している。

