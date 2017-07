［アニメ1週間］「このすば」アニメ新企画が始動　「シュタゲ」続編がアニメ化

1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(23~29日)は、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!(このすば)」のアニメ新企画が始動したニュースやアドベンチャーゲーム「シュタインズ・ゲート」の続編「シュタインズ・ゲート ゼロ」がアニメ化される話題などが注目された。

23日、アイドルをテーマにしたアニメ「Wake Up,Girls!(WUG)」の新作テレビアニメ「Wake Up, Girls! 新章」が、10月からテレビ東京ほかで放送されることが分かった。また、アニメに出演する声優ユニット「Wake Up,Girls!」が、オープニングテーマ「7 senses」とエンディングテーマ「雫の冠」を担当する。

24日、「まんがタイムきららフォワード」(芳文社)で連載中のビーチバレーをテーマとしたマンガ「はるかなレシーブ」がテレビアニメ化されることが分かった。同日発売の同誌9月号で発表された。

24日、“応援上映”も話題になった劇場版アニメ「KING OF PRISM(キンプリ)」が、舞台化されることが分かった。同作が舞台化されるのは初めてで、アニメの人気曲も披露され、歌やダンスによって“2.5次元”で「キンプリ」の世界が表現される。「KING OF PRISM-Over the Sunshine!-」として11月2~5日に梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ(大阪市北区)、11月8~12日にAiiA 2.5Theater Tokyo(東京都渋谷区)で上演される。アニメも手がけた青葉譲さんが舞台の脚本を手がける。

25日、暁なつめさん作、三嶋くろねさんイラストのライトノベルが原作のアニメ「このすば」のアニメ新企画が始動したことが分かった。同作はテレビアニメ第1期が2016年1~3月に放送。第2期が17年1~3月に放送された。

27日、「コミックキューン」(KADOKAWA)で連載中の梱枝(こりえ)りこさんの4コママンガ「ありすorありす~シスコン兄さんと双子の妹~」がテレビアニメ化されることが分かった。同日発売の同誌9月号で発表された。

28日、テレビアニメ化もされたアドベンチャーゲーム「シュタインズ・ゲート」の続編「シュタインズ・ゲート ゼロ」がアニメ化されることが分かった。

