「Wake Up, Girls！ 新章」へと続くコミカライズ、コミッククリアで開幕

Green Leaves原作・監修によるGUNPの新連載「Wake Up, Girls! エターナル・センシズ」が、本日7月30日にKADOKAWAのWebマンガサイト・コミッククリアにてスタートした。

同作では、10月にスタートするテレビアニメ「Wake Up, Girls! 新章」へと続くストーリーを展開。「アイドルの祭典」で優勝を飾ったWake Up, Girls!の新たな軌跡が綴られていく。

なお本日「ワンダーフェスティバル2017[夏]」内の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 26」ブースにて、「Wake Up, Girls! 新章」に登場する新キャラクターと新キャストの発表が行われた。速志歩役を林鼓子、守島音芽役を森嶋優花、阿津木いつか役を厚木那奈美が演じることが明かされ、Run Girls, Run!というユニットの結成が発表された。

