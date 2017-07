『ペルソナ5』ジョーカー等フィギュア当たるアンケート企画、8/21まで実施

ホビーメーカー・コトブキヤが、ニコニコ動画内サービス・ニコニコチャンネルで新商品情報の紹介やゲストトークの模様を伝える生配信番組「コトブキヤちゃんねる」。この視聴者を対象として、同社の商品がプレゼントされるキャンペーンが始まった。応募受付期間は8月21日の17時まで。

「ARTFX J 主人公 怪盗ver.」

2016年12月から始まった「コトブキヤちゃんねる」では、美少女フィギュア、プラモデル、海外映画およびアメコミ、女性向けアイテムなどさまざまな商品カテゴリから毎回2ジャンルを特集。東京・立川の本社ビルから生配信する。

今回のキャンペーンでは、より楽しめる配信にするためアンケートを実施。この回答者の中から抽選で「ARTFX J 主人公 怪盗ver.」(『ペルソナ5』コードネーム・ジョーカー)、「キューポッシュえくすとら フリル水着ボディ 3種セット」(「キューポッシュ」シリーズ)、「ARTFX+ グリーンアロー -ARROW-」(『ARROW/アロー』)、「レイブレード・インパルス」(「ヘキサギア」シリーズ)が、それぞれ1人に贈られる。なおアンケートはコトブキヤの特設ページで行う。

「キューポッシュえくすとら フリル水着ボディ 3種セット」 「ARTFX+ グリーンアロー -ARROW-」 「ヘキサギア レイブレード・インパルス」

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)KOTOBUKIYA

ARROW and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

(C)KOTOBUKIYA

HEXA GEAR&GOVERNOR MAIN MECHANIC DESIGN by MORUGA