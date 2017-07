stamp!でドラマ「ファイブ」特集、表紙は佐藤流司＆黒羽麻璃央

「Star Creators! PLUS stamp! act_05」

「Star Creators! PLUS stamp! act_05」が本日7月28日に発売された。

今号ではふるかわしおり原作によるドラマ「ファイブ」を18ページに渡って特集。清水トシ役を演じる佐藤流司と泰楽ジュン役を演じる黒羽麻璃央が、表紙とグラビアに2ショットで登場しているほか、同ドラマに出演する松岡広大、西井幸人、根岸拓哉のグラビアとインタビューも掲載されている。

そのほか今号には、「BSスカパー!オリジナル連続ドラマ『弱虫ペダルSeason2』」より小越勇輝と植田圭輔、「ミュージカル『黒執事』-Tango on the Campania-」より古川雄大と内川蓮生、「舞台『四月は君の嘘』」より安西慎太郎と和田雅成、「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学vs立海」より定本楓馬と前田隆太朗がインタビュー記事にてお目見え。また「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2017」「舞台『黒子のバスケ』OVER-DRIVE」「舞台『東京喰種トーキョーグール』~或いは、超越的美食学をめぐる瞑想録~」といったステージのレポートが掲載されている。

巻末特集には舞台「グランギニョル」より染谷俊之と東啓介が登場。アニメイトでは店舗購入特典として、染谷と東の誌面未使用カットを使用したメッセージ入りフォトカードをプレゼントする。

Star Creators! PLUS stamp! act_05

表紙&巻頭特集

佐藤流司×黒羽麻璃央 from ドラマ「ファイブ」

巻頭特集

松岡広大×西井幸人×根岸拓哉 from ドラマ「ファイブ」

W表紙&巻末特集

染谷俊之×東啓介 from 舞台「グランギニョル」

グラビア&インタビュー

小越勇輝×植田圭輔 from BSスカパー!オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダルSeason2」

古川雄大×内川蓮生 from ミュージカル「黒執事」-Tango on the Campania-

安西慎太郎×和田雅成 from 舞台「四月は君の嘘」

小澤廉×高崎翔太×安達勇人 from 舞台「夢王国と眠れる100人の王子様 ~Prince Theater~」

飯山裕太×中島拓斗×荒一陽 from 舞台「アイ☆チュウ ザ・ステージ ~Stairway to Etoile~」

定本楓馬×前田隆太朗 from ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン 青学vs立海

ステージレポート

舞台「刀剣乱舞」義伝 暁の独眼竜

ミュージカル「テニスの王子様」コンサート Dream Live 2017

劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪ 「天下無敵の忍び道」

舞台「黒子のバスケ」OVER-DRIVE

舞台「東京喰種トーキョーグール」~或いは、 超越的美食学をめぐる瞑想録~

付録:B2ジャンボサイズ両面ポスター

染谷俊之×東啓介/小越勇輝×植田圭輔

とじ込み付録:A3サイズ両面ピンナップ

松岡広大×西井幸人×根岸拓哉/定本楓馬×前田隆太朗

古川雄大×内川蓮生/安西慎太郎×和田雅成

小澤 廉×高崎翔太×安達勇人/飯山裕太×中島拓斗×荒一陽

