［BOYS AND MEN］全国区まで何合目？　ぶっちゃけトーク＆新曲披露　GLAY、ラブ・サイケデリコも

NHK名古屋放送局の音楽番組「Uta-Tube」のスタジオライブでパフォーマンスする「BOYS AND MEN」の水野勝さん=NHK提供

東海エリア発の男性10人組ユニット「BOYS AND MEN」(ボイメン)がNHK名古屋放送局の音楽番組「Uta-Tube(ウタチューブ)」の29日と8月5日の放送に、約1年半ぶりに出演する。トークコーナーでは「全国区になるために今の自分たちは登山に例えると何合目なのか」という話題や、今年2~5月まで行っていた全国ツアーを振り返って反省するなど“ぶっちゃけトーク”を繰り広げる。スタジオライブのコーナーでは、新曲「帆を上げろ!」や、テレビ初披露となる「男は歌舞いて花となれ」「NAGOOOOOYA」「One For All,All For One~夢は叶えるもの~」が放送される。

このほどスタジオライブの収録を終え、取材に応じたリーダーの水野勝さんは「『ボイメンのステージを生で見るのが初めて』という子がたくさんいましたが、熱量がすごかったですね!」と手応えを感じた様子。新曲「帆を上げろ!」について、「メロディーもキャッチーですし、ダンスもすごく覚えやすいので(観客との)一体感がありましたね! 実はボイメンのダンス史上一、二を争うほどキツイ曲です。キーも高くて、ジッとしている時間がまったくない曲なので、みんなが『めちゃめちゃキツイ』って言っています」と明かした。

また今後について、「パフォーマンスは日々レベルアップしなくちゃいけないという気持ちでやっていますが、みんな、『原点を忘れないようにしよう』という意識の方が強いかもしれません。(原点は)『全力で汗をかいてがむしゃらに伝える』ことなので、(ライブ前に)今日も円陣を組んで再確認してからステージに上がりました。この気持ちはこれからも変えずにやっていきたいと思っています」と語った。

「Uta-Tube」は、NHK名古屋放送局で収録される公開スタジオライブとトークを放送する音楽番組。毎週土曜午前10時55分から東海・北陸地方で放送されている。

MCを務めるタレントの鉄平さんが旬のアーティストを招くトークコーナー「info-tube」には、7月29日に2人組音楽ユニット「LOVE PSYCHEDELICO(ラブ・サイケデリコ)」が出演。8月5日は4人組ロックバンド「GLAY」のTERUさんとJIROさんが出演し、メンバー同士の仲の良さや、20年以上、第一線を走り続ける秘訣(ひけつ)などを語る。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。