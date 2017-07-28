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      西野カナ、30cm切ったという新ヘアスタイルで『Mステ』に登場

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      西野カナが、ロングヘアを30cm切ったという新ヘアスタイル「切りっぱなしボブ」で、7月28日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系列、毎週金曜20:00～）に出演し、「Girls」を披露することがわかった。

      Hey! Say! JUMPは、デビュー曲「Ultra Music Power」を含むスペシャルメドレーで、UVERworldは7年ぶりに『Mステ』出演し、話題の映画『銀魂』の主題歌「DECIDED」を演奏する。E-girlsは「Love ☆ Queen」を披露。“ツインタワー”の通称を持つ佐藤晴美と楓の2人に注目で、“美脚ダンス”をテレビ初パフォーマンス。NMB48は、「まさかシンガポール」を歌唱。メンバーの須藤凜々花は、これが『Mステ』最後のパフォーマンスとなる。そして、BREAKERZはデビュー10周年記念ソングの「夢物語」を披露する。

      （出演予定アーティスト）※50音順（演奏予定楽曲）
      E-girls　…「Love ☆ Queen」
      UVERworld　…「DECIDED」
      NMB48　…「まさかシンガポール」
      西野カナ　…「Girls」
      BREAKERZ　…「夢物語」
      Hey! Say! JUMP　…「真夜中のシャドーボーイ」「Your Seed」「Ultra Music Power」


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