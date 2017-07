LAMP「HiGH&LOW g-sword」のLINEスタンプ第2弾。

CLAMP「HiGH&LOW g-sword」のLINEスタンプ第2弾が本日7月27日にリリースされた。

第2弾はキャスト本人のボイス付きとなっており、雨宮兄弟、コブラ、ROCKYらの「全員集めろ」「償ってもらうぞ」「壁だと思え」といったセリフ全24種類がスタンプとなった。購入には240円または100コインが必要となる。

CLAMP「HiGH&LOW g-sword」は週刊少年マガジン(講談社)にて連載されている、「HiGH&LOW」のコミカライズ作品。SWORDのトップとその仲間たちのゆるくてポンコツな日常が描かれている。なお現在、東京・よみうりランドにて「HiGH&LOW」の世界が体験できるイベントスペース「HiGH&LOW THE LAND」と「HiGH&LOW THE MUSEUM」が展開中。また映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」は8月19日より全国公開される。

