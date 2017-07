「東京喰種」映画公開＆全世界累計3000万部突破で、6年間の軌跡辿る特集

週刊ヤングジャンプ35号

本日7月27日に発売された週刊ヤングジャンプ35号(集英社)では、映画「東京喰種 トーキョーグール」の公開を記念し、石田スイ「東京喰種トーキョーグール:re」が表紙と巻頭カラーで登場している。

また同シリーズの世界累計発行部数が3000万部を突破したことに併せ、「Road to 30000000 of TOKYO GHOUL」と題した巻頭企画も実施。「Road to 30000000 of TOKYO GHOUL」では「東京喰種トーキョーグール」の読み切り版が掲載された2011年から現在までの歩みを6ページにわたる年表で振り返っている。このほか今号では「『東京喰種』Twitter画展」で展示された石田描き下ろしのイラストをもとにしたホログラムカードと、カードホルダーを抽選で100名にプレゼント。希望者は今号に付属する応募券をハガキに貼り必要事項を明記して、8月10日までに申し込もう。

このほか大竹利朋「もぐささんは食欲と闘う」が今号で完結。8月3日発売の次号週刊ヤングジャンプ36・37合併号では、平山夢明原作による河合孝典の新連載「DINERダイナー」がスタートするほか、服部昇大「日ペンの美子ちゃん」のヤングジャンプ出張版が掲載される。

