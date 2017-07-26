「ONE PIECE」水着姿で寝そべるハンコックのフィギュア、台座はミラー仕様

「Portrait.Of.Piratesワンピース“LIMITED EDITION” ボア・ハンコックVer.BB_SP」 (c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

尾田栄一郎原作のアニメ「ONE PIECE」に登場するボア・ハンコックの新作フィギュア「Portrait.Of.Piratesワンピース“LIMITED EDITION” ボア・ハンコックVer.BB_SP」が発売される。

同フィギュアは劇中キャラクターのオフショット的な水着姿を立体化する「Portrait.Of.Pirates ワンピース“LIMITED EDITION”『Ver.BB』」のシリーズ第13弾。見る角度によって色味が変わるビキニを着用し寝そべるハンコックが全長約190mmで立体化された。なおフィギュアには、飾った際の映り込みなどが楽しめるミラー仕様の台座も付属する。

プレミアムバンダイ、メガトレショップなどのWebショップで7月28日13時より予約を受け付け、購入者には12月に届けられる。価格は1万98円。

(c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション