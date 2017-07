キヤノン、「EOS M5」「EOS M6」やEFレンズの購入者にキャッシュバック

13,000円キャッシュバックの対象製品

EOS M5・EF-M18-150 IS STM レンズキット / EOS M6・EF-M18-150 IS STM レンズキット / EOS M6・ダブルズームキット / EOS M6・EF-M18-150 IS STM レンズEVFキット / EOS M6・ダブルズームEVFキット