［三森すずこ］新人声優ユニット「NOW ON AIR」にドキドキ　「世界で一番いとおしい6人」

声優の三森すずこさんと新人声優ユニット「NOW ON AIR」が25日、TOHO シネマズ新宿(東京都新宿区)で行われた劇場版アニメ「きみの声をとどけたい」(伊藤尚往監督、8月25日公開)の完成披露上映会に登場した。三森さんと「NOW ON AIR」はアニメにメインキャストとして出演しており、三森さんは「NOW ON AIRの皆さんは歌が上手で、頑張らないと!と思った。ドキドキしてみんなの中に入っていきました。昨日も完成版を見て、涙腺が崩壊した。NOW ON AIRは、世界で一番いとおしい6人。やっとこの日が来たね!」と話した。

「NOW ON AIR」のリーダーの飯野美紗子さんはアフレコについて「三森さんから、一挙手一投足からすべてを学ぼう……と見ていた」とコメント。三森さんは「照れくさいですね。アフレコの時、持って行っていた干し芋をみんなで分けました。もっとオシャレなものを買っておけばよかった」と明かした。

アニメは、湘南を舞台に、女子高生たちの悩み、葛藤、夢などを描く。将来の夢が見つからず少し焦っている行合なぎさは、何年も使われていないミニFMステーションに迷い込み、出来心からDJのまねごとをしたことをきっかけに、仲間たちとラジオ番組を始めることになる……というストーリー。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。