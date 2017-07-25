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      『FNSうたの夏まつり』ディズニー＆ハリウッド名曲メドレーが決定

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      フジテレビの真夏の風物詩『FNSうたの夏まつり』が、今年は“アニバーサリーSP”と銘打って8月2日（水）19時より4時間超にわたり生放送（一部収録あり）。このほど、“ディズニー映画スーパーヒットメドレー”と“2017年映画スーパーヒットメドレー”の実施と第4弾アーティストが発表された。

      “ディズニー映画スーパーヒットメドレー”では、ディズニーアニメーションの映像と共に、生田絵梨花（乃木坂46）、石井竜也、石丸幹二、昆夏美、新妻聖子、Nissy(西島隆弘)、Beverly、藤澤ノリマサ、miwa、屋比久知奈、山崎育三郎ほか、多彩な顔ぶれが、その魅惑的な歌声でディズニーの珠玉の名曲を披露。

      さらに、“2017年映画スーパーヒットメドレー”では、スキマスイッチ・大橋卓弥、トレンディエンジェル・斎藤司などによる映画『SING／シング』やクリス・ハートらによる大ヒットミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』のパフォーマンスなど、最新のハリウッド映画の名曲が続々登場する。

      ■出演アーティスト
      ★は新発表

      ＜アニバーサリーアーティスト＞
      A.B.C-Z
      EXILE THE SECOND
      大黒摩季
      加山雄三
      工藤静香
      郷ひろみ
      GENERATIONS from EXILE TRIBE
      タッキー＆翼
      谷村新司
      乃木坂46
      萩原健一
      BREAKERZ
      Hey! Say! JUMP
      森高千里
      森山直太朗
      森山良子
      ゆず

      ＜スペシャルゲスト＞
      ※コラボレーション・ゲスト、お祝いにかけつけるゲスト
      秋川雅史　
      石井竜也　
      岸谷香　
      小堺一機
      斉藤和義
      水曜日のカンパネラ
      菅原小春
      高見沢俊彦
      竹中直人
      T-BOLAN
      Nissy(西島隆弘)
      PUNPEE
      藤原紀香
      マイク眞木
      水谷千重子

      ＜AKB48夏まつり企画＞
      AKB48

      ＜ディズニー映画・最新映画名曲アーティスト＞
      生田絵梨花（乃木坂46） ★
      石井竜也
      石丸幹二　★
      大橋卓弥(スキマスイッチ) 　★
      クリス・ハート　★
      昆夏美　★
      斎藤 司（トレンディエンジェル）　★
      新妻聖子　★
      Nissy(西島隆弘)
      Beverly　★
      藤澤ノリマサ　★
      miwa　★
      屋比久知奈　★
      山崎育三郎　★
      Little Glee Monster　★


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