『FNSうたの夏まつり』ディズニー＆ハリウッド名曲メドレーが決定

フジテレビの真夏の風物詩『FNSうたの夏まつり』が、今年は“アニバーサリーSP”と銘打って8月2日(水)19時より4時間超にわたり生放送(一部収録あり)。このほど、“ディズニー映画スーパーヒットメドレー”と“2017年映画スーパーヒットメドレー”の実施と第4弾アーティストが発表された。



“ディズニー映画スーパーヒットメドレー”では、ディズニーアニメーションの映像と共に、生田絵梨花(乃木坂46)、石井竜也、石丸幹二、昆夏美、新妻聖子、Nissy(西島隆弘)、Beverly、藤澤ノリマサ、miwa、屋比久知奈、山崎育三郎ほか、多彩な顔ぶれが、その魅惑的な歌声でディズニーの珠玉の名曲を披露。



さらに、“2017年映画スーパーヒットメドレー”では、スキマスイッチ・大橋卓弥、トレンディエンジェル・斎藤司などによる映画『SING/シング』やクリス・ハートらによる大ヒットミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』のパフォーマンスなど、最新のハリウッド映画の名曲が続々登場する。



■出演アーティスト

★は新発表



<アニバーサリーアーティスト>

A.B.C-Z

EXILE THE SECOND

大黒摩季

加山雄三

工藤静香

郷ひろみ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

タッキー&翼

谷村新司

乃木坂46

萩原健一

BREAKERZ

Hey! Say! JUMP

森高千里

森山直太朗

森山良子

ゆず



<スペシャルゲスト>

※コラボレーション・ゲスト、お祝いにかけつけるゲスト

秋川雅史

石井竜也

岸谷香

小堺一機

斉藤和義

水曜日のカンパネラ

菅原小春

高見沢俊彦

竹中直人

T-BOLAN

Nissy(西島隆弘)

PUNPEE

藤原紀香

マイク眞木

水谷千重子



<AKB48夏まつり企画>

AKB48



<ディズニー映画・最新映画名曲アーティスト>

生田絵梨花(乃木坂46) ★

石井竜也

石丸幹二 ★

大橋卓弥(スキマスイッチ) ★

クリス・ハート ★

昆夏美 ★

斎藤 司(トレンディエンジェル) ★

新妻聖子 ★

Nissy(西島隆弘)

Beverly ★

藤澤ノリマサ ★

miwa ★

屋比久知奈 ★

山崎育三郎 ★

Little Glee Monster ★



他

