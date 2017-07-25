『FNSうたの夏まつり』ディズニー＆ハリウッド名曲メドレーが決定

フジテレビの真夏の風物詩『FNSうたの夏まつり』が、今年は“アニバーサリーSP”と銘打って8月2日（水）19時より4時間超にわたり生放送（一部収録あり）。このほど、“ディズニー映画スーパーヒットメドレー”と“2017年映画スーパーヒットメドレー”の実施と第4弾アーティストが発表された。
“ディズニー映画スーパーヒットメドレー”では、ディズニーアニメーションの映像と共に、生田絵梨花（乃木坂46）、石井竜也、石丸幹二、昆夏美、新妻聖子、Nissy(西島隆弘)、Beverly、藤澤ノリマサ、miwa、屋比久知奈、山崎育三郎ほか、多彩な顔ぶれが、その魅惑的な歌声でディズニーの珠玉の名曲を披露。
さらに、“2017年映画スーパーヒットメドレー”では、スキマスイッチ・大橋卓弥、トレンディエンジェル・斎藤司などによる映画『SING／シング』やクリス・ハートらによる大ヒットミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』のパフォーマンスなど、最新のハリウッド映画の名曲が続々登場する。
■出演アーティスト
★は新発表
＜アニバーサリーアーティスト＞
A.B.C-Z
EXILE THE SECOND
大黒摩季
加山雄三
工藤静香
郷ひろみ
GENERATIONS from EXILE TRIBE
タッキー＆翼
谷村新司
乃木坂46
萩原健一
BREAKERZ
Hey! Say! JUMP
森高千里
森山直太朗
森山良子
ゆず
＜スペシャルゲスト＞
※コラボレーション・ゲスト、お祝いにかけつけるゲスト
秋川雅史
石井竜也
岸谷香
小堺一機
斉藤和義
水曜日のカンパネラ
菅原小春
高見沢俊彦
竹中直人
T-BOLAN
Nissy(西島隆弘)
PUNPEE
藤原紀香
マイク眞木
水谷千重子
＜AKB48夏まつり企画＞
AKB48
＜ディズニー映画・最新映画名曲アーティスト＞
生田絵梨花（乃木坂46） ★
石井竜也
石丸幹二 ★
大橋卓弥(スキマスイッチ) ★
クリス・ハート ★
昆夏美 ★
斎藤 司（トレンディエンジェル） ★
新妻聖子 ★
Nissy(西島隆弘)
Beverly ★
藤澤ノリマサ ★
miwa ★
屋比久知奈 ★
山崎育三郎 ★
Little Glee Monster ★
他
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