『温泉むすめ』、5つのアイドルグループが9月よりシングルCDをリリース

日本全国の温泉をモチーフにしたキャラクターと声を担当する声優たちが、全国の温泉地を盛り上げるべく、歌と踊りで人々に"笑顔と癒し"を与えるアイドル活動を行うプロジェクト「温泉むすめ」より、アイドルグループ「SPRiNGS」「AKATSUKI」「LUSH STAR☆」「Adhara」「petit corolla」のシングルCDが日本コロムビアより発売されることが明らかになった。

注目のCDは9月20日にAKATSUKI「Hang Out!!!」が発売されるのを皮切りに、各グループの楽曲が順次リリースされる。価格は各1,300円(税別)。各詳細は公式サイトおよび特設サイトにて。

◇9月20日発売「Hang Out!!!」

【歌】AKATSUKI［鬼怒川日向 (cv. 富田美憂)、玉造彗 (cv. 田澤茉純)、別府環綺 (cv. 岩橋由佳)］

◇10月4日発売「LUSH STAR☆」

【歌】LUSH STAR☆［熱海初夏 (cv. 本渡楓)、銀山心雪 (cv. 長縄まりあ)、白浜帆南美 (cv. 谷口夢奈)、和倉雅奈 (cv. 戸田めぐみ)、指宿絵璃菜 (cv. 松田颯水)］

◇10月18日発売「イプシロン進化論」

【歌】Adhara［黒川姫楽 (cv. 田中美海)、湯の川聖羅 (cv. 野口瑠璃子)、月岡来瑠碧 (cv. 西田望見)、花巻吹歌 (cv. 飯田里穂)、乳頭和 (cv. 三上枝織)、白骨朋依 (cv. 新田ひより)、こんぴら桃萌 (cv. 吉田有里)］

◇11月1日発売「ハミングDays」

【歌】petit corolla［伊香保葉凪 (cv. 茜屋日海夏)、嬉野六香 (cv. 小澤亜李)、城崎亜莉咲 (cv. 山下七海)、伊東椿月 (cv. 鈴木絵理)］

◇11月15日発売「(タイトル未定)」

【歌】SPRiNGS［草津結衣奈 (cv. 高田憂希)、箱根彩耶 (cv. 長江里加)、秋保那菜子 (cv. 高橋花林)、有馬輪花 (cv. 本宮佳奈)、道後泉海 (cv. 篠田みなみ)、登別綾瀬 (cv. 日岡なつみ)、下呂美月 (cv. 遠藤ゆりか)、有馬楓花 (cv. 桑原由気)、奏・バーデン・由布院 (cv. 和多田美咲)］

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