［アニメ1週間］「ヲタ恋」がテレビアニメ化　「ワンピース」がハリウッドで実写ドラマに

1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(16~22日)は、人気ウェブマンガ「ヲタクに恋は難しい」が、テレビアニメ化されるニュースや人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」がハリウッドで実写ドラマ化される話題などが注目された。

16日、フィギュアスケートがテーマのテレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」の全12話が、9月23日から劇場で4DX上映されることが分かった。詳細は今後、発表される。

16日、鈴木央(なかば)さんの人気マンガ「七つの大罪」のテレビアニメ新シリーズ「七つの大罪 戒めの復活」が、2018年1月から放送されることが分かった。18年夏には劇場版アニメも公開される。

18日、人気ライトノベル「魔法科高校の劣等生」(電撃文庫)の劇場版アニメ「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」(吉田りさこ監督)の興行収入が5億円を突破したことが明らかになった。同作は6月17日に59館で公開され、小規模の上映にもかかわらずヒットを記録している。

19日、山田正紀さんの小説「桜花忍法帖~バジリスク新章~」が、テレビアニメ化されることが分かった。前作「バジリスク~甲賀忍法帖~」は、山田風太郎さんの小説「甲賀忍法帖」のコミカライズで、05年にテレビアニメが放送された。「桜花忍法帖~バジリスク新章~」は、その続編で新章となる。

20日、シリーズ累計発行部数が420万部を超えるふじたさんの人気ウェブマンガ「ヲタクに恋は難しい」が、テレビアニメ化されることが明らかになった。「ソードアート・オンライン」などのA-1 Picturesが制作し、フジテレビの深夜アニメ枠「ノイタミナ」で18年4月から放送される。同日、新宿アルタビジョン(東京都新宿区)で発表された。

21日、劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ、菱田正和監督)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の4DX版が、8月26日からユナイテッド・シネマ豊洲(東京都江東区)ほかで上映されることが分かった。4DX版は、大和アレクサンダーのプリズムショーでは火薬の匂いが漂うほか、香賀美タイガがうちわをあおぐシーンで突風が吹き、高田馬場ジョージがムチでたたかれるシーンで座席に衝撃が走り、入浴シーンで水が落ちてくるなど特殊効果を楽しめる。

21日、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の尾田栄一郎さんの人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」が、ハリウッドで実写ドラマ化されることが分かった。大ヒットドラマ「プリズン・ブレイク」などを手がけたトゥモロー・スタジオが手がける。同日、東京都内で行われた同作の連載20周年を記念した会見で発表された。

22日、秋元康さんがプロデュースする“デジタルアイドル”グループ「22/7(ナナブンノニジュウニ)」が、アニメになることが分かった。同日、東京都内で行われた同グループの初ライブイベントで発表された。また、メンバー11人が歌うデビューシングル「僕は存在していなかった」が、9月20日に発売されることも明らかになった。

22日、人気アニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズの新作劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」が製作され、18年に公開されることが分かった。同日に公開された劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Reflection」の後編にあたる作品で、「Reflection」と同じく浜名孝行さんが監督を務め、「ViVid Strike!」などのセブン・アークス・ピクチャーズがアニメを製作する。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。