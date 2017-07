「聖☆おにいさん」とマンガ制作ソフトがコラボ、コットンバッグもらえる

「聖☆おにいさん」と「CLIP STUDIO PAINT」コラボキャンペーンの紹介画像。

中村光「聖☆おにいさん」とイラスト・マンガ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」のコラボキャンペーンが、8月2日まで開催されている。

期間中「CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版」「CLIP STUDIO PAINT EX アップグレード優待 ダウンロード版」を購入した人には、「聖☆おにいさん」のオリジナルA4コットンバッグと「CLIP STUDIO PAINT EX」の公式ガイド本をプレゼント。また「聖☆おにいさん」のイラストをパッケージに使用した「CLIP STUDIO PAINT EX 2年版 聖☆おにいさんオリジナルパッケージ」が数量限定で予約販売される。

さらにCLIP STUDIOの公式twitterアカウント(@clip_celsys)をフォローし、所定のツイートをRTした人の中から抽選で2名に、液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq Pro 16」を贈呈する。応募期間は8月2日17時まで。

