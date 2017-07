キャットウーマンが「ARTFX+」で立体化、原型師･御園生啓太氏が造形担当

コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX+」内で展開されている、DCコミックスの女性キャラクター達を同社独自の視点から描く「MAD LOVERS」シリーズの第3弾としてキャットウーマンが、2018年2月に発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,344円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

1/10スケールとなる今回のフィギュアは、原型師・御園生啓太氏が造形を担当。きらめく光沢を持つコスチュームや腰に巻きつけたムチなどにこだわって制作された。また、シリーズ共通のアクリルベースは黒色のものが付属する。

商品価格は7,344円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2018年2月を予定している。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.(s17)