RIZE、赤い公園、OKAMOTO’S、キュウソら出演の夏フェスをフジテレビが4週連続放送

フジテレビの音楽番組『Love music』が、テレビで楽しめる夏フェス『Love music FES.2017』を開催。8月6日から4週連続で放送されることが明らかになり、放送日時と出演アーティストが下記の通り発表された。



今回、お台場の特設会場に、ロックフェスの常連バンドから、デビュー前の若手バンドまで計16組のアーティストが集結する。



■放送日時&出演アーティスト



<DAY1>

8月6日(日)深夜24時30分~25時25分

赤い公園 / OKAMOTO’S / KANA-BOON / 氣志團 / CHAI / NakamuraEmi / フレデリック / 夜の本気ダンス



<DAY2>

8月13日(日)深夜24時30分~25時25分

Anly / KEYTALK / KICK THE CAN CREW / キュウソネコカミ / 04 Limited Sazabys / Mrs.GREEN APPLE / Yonige / RIZE



<鉄板曲だらけLIVE!! Vol.1>

9月3日(日)深夜26時30分~27時25分 ※放送時間変更の場合あり

Anly / KEYTALK / KICK THE CAN CREW / キュウソネコカミ / 04 Limited Sazabys / RIZE



<鉄板曲だらけLIVE!! Vol.2>

9月10日(日)深夜25時~25時55分 ※放送時間変更の場合あり

OKAMOTO’S / KANA-BOON / 氣志團 / フレデリック / 夜の本気ダンス



<司会>

森高千里 / 渡部建

<ナビゲーター>

アイクぬわら

