『Love music』夏フェスを開催! 氣志團、RIZE、KICK THE CAN CREWら出演

歌手の森高千里と、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建がMCを務めるフジテレビ系音楽番組『Love music』(毎週日曜24:30～)では、東京・台場の特設会場で『Love music FES.2017』と題した夏フェスを開催することが決定。8月6日を皮切りに4夜にわたって放送する。
出演アーティストは、氣志團、RIZE、KICK THE CAN CREWという結成20周年のベテラン3組のほか、OKAMOTO’S、KANA-BOON、KEYTALK、キュウソネコカミ、04 Limited Sazabys、フレデリック、Mrs.GREEN APPLE、夜の本気ダンスら夏フェスの常連バンドに、8月31日でボーカル・佐藤千明が脱退する赤い公園も。
NEW COMER枠からは、Anly、NakamuraEmi、yonige、CHAIの4組が出演し、個性あふれるステージを展開。計16組のアーティストが参戦する。
「Love music FES.2017」出演アーティスト・放送日程
『Love music FES.2017 DAY1』8月6日
赤い公園、OKAMOTO’S、KANA-BOON、氣志團、CHAI、NakamuraEmi、フレデリック、夜の本気ダンス
『Love music FES.2017 DAY2』8月13日
Anly、KEYTALK、KICK THE CAN CREW、キュウソネコカミ、04 Limited Sazabys、Mrs.GREEN APPLE、Yonige、RIZE
『Love music FES. 鉄板曲だらけLIVE!! Vol.1』9月3日
Anly、KEYTALK、KICK THE CAN CREW、キュウソネコカミ、04 Limited Sazabys、RIZE
『Love music FES. 鉄板曲だらけLIVE!! Vol.2』9月10日
OKAMOTO’S、KANA-BOON、氣志團、フレデリック、夜の本気ダンス