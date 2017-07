［HiGH＆LOW THE RED RAIN］“新撮”＆新作の初出し映像加えた特別版　金曜ロードSHOW！で8月放送

「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」のイメージ写真=日本テレビ提供

「EXILE TRIBE」によるプロジェクト「HiGH&LOW」の映画第2弾「HiGH&LOW THE RED RAIN」(2016年10月公開)に新たに撮影したスペシャル映像と、新作「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開) の初出し映像を加えた特別版「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」が、8月11日の「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ系、金曜午後9時放送)で放送されることが20日、明らかになった。

「HiGH&LOW」は、ドラマや映画、マンガ、ライブなどが連動したプロジェクトで、「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」の五つのチームが拮抗(きっこう)するSWORD地区を舞台に、男たちのプライドをかけた壮絶な戦いや仲間との友情、絆などを描いている。

「THE RED RAIN」は、激しくも切ない兄弟の絆の物語。かつて「SWORD地区」一帯を圧倒的な力で支配していたチーム「ムゲン」と並び最強と称された「雨宮兄弟」の雅貴(TAKAHIROさん)、広斗(登坂広臣さん)は1年前に姿を消した兄・尊龍(斎藤工さん)を捜し続けていた。尊龍はなぜ姿を消したのか、雨宮兄弟の過去に隠された秘密が明かされる……というストーリー。

今回放送されるスペシャル映像では、尊龍と尊龍の行方の手掛かりを握る愛華(吉本実憂さん)との過去の関係が深く描かれる。また「THE MOVIE 2/END OF SKY」 の初出し映像として、車やバイクを使った激しいアクションや「SWORD地区」内での戦いを経て生まれたチームを超えた男同士の友情ドラマの一部が登場するという。

尊龍役の斎藤さんは、「時間を空けて、またこの作品に関われたことがうれしかったです。衣装や装備を身に着けていくことで、不思議と尊龍に戻っていく感覚が心地よかったです。愛華役の吉本実憂さんとも、また共演させていただき、懐かしい気もしましたし、さらに成長してスケールが大きくなった愛華に出会えたように思いました」と振り返り、「この作品は雨宮兄弟の深い絆を強く描いており、ぜひご家族で、仲間と、恋人と、もちろんお一人でも、多くの方々にこの作品を受け取っていただきたい」とメッセージを寄せている。

