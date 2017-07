ボイメン水野＆田村『キングオブコント』2回戦出場決定「気合い入れて臨む」

プロ、アマ、芸歴問わず、全国の挑戦者たちが熱いバトルを繰り広げて“コント芸の日本一”を決定する『キングオブコント2017』。現在、全国で1回戦が行われているが、この度、BOYS AND MEN(通称・ボイメン)の水野勝と田村侑久のコンビが、見事1回戦突破。2回戦出場の切符を手にしたことがわかった。



1回戦突破を受けて、水野は「めちゃくちゃ嬉しいです! 常にチャレンジャーとしての気持ちを強く持ち、自分たちのエンターテインメントを次もぶつけたいと思います!」と大喜び。田村も「まさか予選を通過できると思っていなかったので、発表された時は心臓が飛び出るんじゃないかってくらい嬉しかったです!! 参加させてもらった以上、気合いを入れて2回戦に臨みたいと思います! そしてきっと緊張するかもしれませんが、エンターテインメントとして人を楽しませたいと思っているので、その気持ちを忘れず頑張りたいと思います!」と熱く語った。



また同グループのメンバーである土田拓海も、CBCラジオの番組『BOYS AND MEN 栄第七学園男組』の企画から生まれた「第七学園演芸部」として、部員の酒井直斗と共に挑戦しており、昨年に引き続き見事1回戦を突破。土田は「こうして2回戦に進むことができて本当に嬉しいです。昨年は緊張で右も左もわからないまま終わってしまったので、今年はそうならないように精一杯全力を尽くして頑張りたいです!」と2回戦への意欲を見せた。



BOYS AND MENと「第七学園演芸部」は、8月10日(木)に東京・シアターブラッツにて2回戦に挑む。大会ルールでは1回戦が2分だが、2回戦からは4分のネタ披露となる。果たして、彼らは駒を進めることはできるのか。

