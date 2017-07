北山、藤ヶ谷、玉森、キスマイ前列3人が一夜限りのユニットを結成

Kis-My-Ft2の“舞祭組”ではない前列の3人、北山宏光・藤ヶ谷太輔・玉森裕太が、新たなユニット「まえあし from Kis-My-Ft2」を一夜限りで結成。7月21日放送の『ミュージックステーション』(テレビ朝日系列、毎週金曜20:00~)でテレビ初パフォーマンスを披露することがわかった。



Kis-My-Ft2からは、すでに後列4人の横尾渉・宮田俊哉・二階堂高嗣・千賀健永による派生ユニット“舞祭組”が2013年に誕生。グループ内格差を逆手に取ったユニークさで人気を呼び、前列3人に負けない活躍ぶりをみせている。そうした中「舞祭組の方が音楽番組にたくさん出てない?」との思いで結成されたのが、この「まえあし from Kis-My-Ft2」だ。ユニット名の「まえあし」は、Kis-My-Ft2の日本語訳が「俺の足に2回キスしな」という意味になることからも、今回は前列3人の足ということでこのユニット名に……。また、このユニットのテーマは「セクシー」で、今回の『Mステ』では、そのセクシーさをアピールするスペシャルメドレーで“うしろあし”の4人には絶対無理というパフォーマンスを繰り広げる。そのほか、出演予定アーティスト&演奏予定楽曲(※50音順)は以下の通り。



■出演予定アーティスト&演奏予定楽曲

SKE48 …「意外にマンゴー」

奥田民生 …「エンジン」

桑田佳祐 …「オアシスと果樹園」「若い広場」

THE RAMPAGE …「Dirty Disco」

ブルゾンちえみ&オースティン・マホーン …「Dirty Work Blouson Chiemi Remix」

まえあし from Kis-My-Ft2 …「スペシャルメドレー」

