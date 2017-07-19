『ドラゴンボール』に『銀魂』も、『ジャンプ』50周年アイテムがプライズに続々登場

バンプレストは、漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』創刊50周年を記念し、『ドラゴンボール』や『銀魂』など、『ジャンプ』作品で活躍してきたスター達をテーマにしたアイテムを、7月下旬より全国のアミューズメント施設に投入。手のひらサイズかつ絶妙なデフォルメの完成度の高さを追求した「ワールドコレクタブルフィギュア」とのコラボアイテムも登場する。

新登場するのは、「ワールドコレクタブルフィギュア」で『ジャンプ』キャラクターを立体化した「ジャンプ50周年 ワールドコレクタブルフィギュア」や、作品の象徴である題字＝「ロゴ」をフィギュア化した「ジャンプ50周年 ロゴキカク」。さらに、印象に残るシーンを『ジャンプ』掲載時のコマの大きさとほぼ同サイズでラバーストラップ化した「ジャンプ50周年 コマラバーズ」、リアルフィギュア「ジャンプ50周年 アニバーサリーフィギュア」、人気男性キャラクター達を中心にラインナップしたバスタオル「ジャンプ50周年 バスタオル」などが順次登場していく。

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