『FNSうたの夏まつり』郷ひろみ、ゆず、Snow Manら第3弾アーティスト20組を発表

フジテレビの真夏の風物詩『FNSうたの夏まつり』が、今年は“アニバーサリーSP”と銘打って8月2日(水)19時より放送。その第3弾アーティスト20組が発表され、これまでに計35組の出演が決定した。



今回発表されたのは、デビュー45周年を迎える郷ひろみ、30周年となる工藤静香、森高千里、25周年の大黒摩季、そして20周年のゆずのアニバーサリーアーティスト5組を含めた計20組。



郷は、デビュー当時の映像とコラボするほか、“友近の友人”こと水谷千重子と衝撃のコラボを披露。工藤と森高は、親友・岸谷香と一夜限りのスペシャルコラボ。大黒摩季は、ミリオンセラー連発の大ヒットメドレーを熱唱。親友・藤原紀香がお祝いに駆けつける。そして、ゆずは、デビュー当時の夏を賑わせた大ヒット曲をNissy(西島隆弘)と共に華麗なハーモニーで聞かせる。



また、加山雄三の生誕80周年スペシャルコラボのメンバーも決定。石井竜也、斉藤和義、水曜日のカンパネラ、竹中直人、高見沢俊彦、PUNPEEらが若大将と熱唱する。秋川雅史は45周年の谷村新司を祝うべく「昴―すばるー」をスペシャル映像と共に。BREAKERZは大先輩T-BOLANとタッグを組んでミリオンセラーソングをコラボレーション。タッキー&翼は、ジャニーズJr.の注目ユニット宇宙Six、さらにアクロバットで話題のSnow Manと共に、豪華アニバーサリーメドレーを披露。森山直太朗は海外アーティストの振り付けや、安室奈美恵のダンサーも務めた菅原小春と歌とダンスのみでパフォーマンスに挑戦する。



そのほか、AKB48夏まつり企画が決定し、「お台場みんなの夢大陸2017」の特設巨大プール「ウォーターパーク」にて名曲メドレーを爽やか&セクシーに披露する。





■出演アーティスト

★は新発表



<アニバーサリーアーティスト>

A.B.C-Z

EXILE THE SECOND

大黒摩季 ★

加山雄三

工藤静香 ★

郷ひろみ ★

GENERATIONS from EXILE TRIBE

タッキー&翼

谷村新司

乃木坂46

萩原健一

BREAKERZ

Hey! Say! JUMP

森高千里 ★

森山直太朗

森山良子

ゆず ★



<スペシャルゲスト>(※コラボ・アーティスト、お祝いにかけつけるゲスト)

秋川雅史 ★

石井竜也 ★

宇宙Six(ジャニーズJr.) ★

岸谷 香 ★

小堺一機 ★

斉藤和義 ★

水曜日のカンパネラ ★

菅原小春 ★

Snow Man(ジャニーズJr.) ★

高見沢俊彦 ★

竹中直人 ★

T-BOLAN ★

Nissy(西島隆弘) ★

PUNPEE ★

藤原紀香 ★

マイク眞木

水谷千重子 ★



【AKB48夏まつり企画】

AKB48 ★



他

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。