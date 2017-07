“今もっとも愛されているWebマンガ”を決める「WEBマンガ総選挙」投票開始

「WEBマンガ総選挙」バナー。

Webマンガを対象とした投票型企画「WEBマンガ総選挙」の投票受付がスタートした。

「WEBマンガ総選挙」は、ピクシブ株式会社と日本出版販売株式会社による協同企画。Webが初出で9月9日までに書籍化されたマンガを対象に、ユーザーから募集した作品の中から、得票の多かったWebマンガ50タイトルがノミネートされた。投票期間は7月14日15時から8月7日15時まで。投票方法には一般投票とシリアルナンバー投票の2種類ある。詳しくは特設サイトにて確認を。

結果発表は9月9日。上位入賞作品は、全国1000以上の書店でポップやポスターでのフェアなどが行われるほか、JR新宿駅構内の大型看板をジャックした特大キャンペーンが実施される。

「WEBマンガ総選挙」

投票期間:2017年7月14日(金)15:00 ~ 8月7日(月)15:00

結果発表:2017年9月9日(土)

対象となるマンガ:Web初出であり、またその後9月9日までに書籍化されたマンガ(ただし、同人誌等、自費出版により書籍化されたものは除く)。

ノミネート作品

「亜獣譚」江野スミ/「五十嵐くんと中原くん」イサム/「いつでもイヅル荘」とよのきつね。/「うさぎは正義」井口病院/「エンペラーといっしょ」mato/「お惣菜屋とOL」吾平/「オタシェア!~エロゲ女子×腐女子×ルームシェア~」小針タキ/「おとなりコンプレックス」野々村朔/「終わりのち、アサナギ暮らし」森野きこり/「ガイコツ書店員本田さん」本田/「回転むてん丸」株式会社くらコーポレーション/「怪物体質~monster-ism~」狂zip/「彼女の腕は掴めない」理央/「激動のまなぴす~生きたいように生きる女子道~」江崎びす子/「恋と呼ぶには気持ち悪い」もぐす/「殺し愛」Fe/「今週のかなでさん」チョモランマ服部/「佐々木と宮野」春園ショウ/「幸色のワンルーム」はくり/「四十七大戦」一二三/「灼熱カバディ」武蔵野創/「しょぼしょぼマン」いちかわ暖/「そうしそうあい」りべるむ/「だんだらごはん」殿ヶ谷美由記/「旦那さんはオネェさん」mako/「徒然チルドレン」若林稔弥/「テラモリ」iko/「トリマニア」久世岳/「ナカノヒトゲノム【実況中】」おそら/「なぜだ内藤」赤のキノコ/「猫絵日記」鈴尾粥/「パステル家族」セイ/「美人が婚活してみたら」とあるアラ子/「不完全な人の為に」東385/「腐女子のつづ井さん」つづ井/「腐男子社長」カエリ鯛/「僕達の魔王は普通」中村朝/「堀さんと宮村くん」HERO/「ミイラの飼い方」空木かける/「三十路とレディ」りべるむ/「メイドインアビス」つくしあきひと/「妄想テレパシー」NOBEL/「ももくり」くろせ/「ヤンキーショタとオタクおねえさん」星海ユミ/「ゆるお先輩とわたし」泥川恵/「雷神とリーマン」RENA/「ReLIFE」夜宵草/「 ♂♀(レンアイ)生き残りゲーム」蘭子/「On the way to Living Dead」北大路みみ/「ヲタクに恋は難しい」ふじた/(作品名五十音順)

