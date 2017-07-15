TVアニメ『アイドルマスター SideM』、10月放送開始! 3rdライブ開催も決定

2017年7月15日(土）に六本木・ニコファーレにて開催された『THE IDOLM@STER SideM 3rd Anniversary ST@RTING SIGNAL!!! 2017』にて、TVアニメ『アイドルマスター SideM』が10月よりTOKYO MXほかで放送されることが決定したほか、OP主題歌の発売や3rdライブの開催決定などが発表された。
『THE IDOLM@STER SideM 3rd Anniversary ST@RTING SIGNAL!!! 2017』は、「アイドルマスター SideM」3周年を記念したスペシャルイベントで、キャスト陣が集結し3周年を祝うとともに、ゲーム、音楽、アニメの今後の展開など最新情報を発表。ニコニコ生放送でも放送され、開場とともに大きな盛り上がりを見せた。
TVアニメ『アイドルマスター SideM』のオープニング主題歌CDとなる『THE IDOLM@STER SideM ANIMATION PROJECT 01「Reason!!」』(歌:DRAMATIC STARS、Beit、S.E.M、High×Joker、W、Jupiter)は、2017年11月15日の発売予定。【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】(価格:2,200円/税別)と【通常盤(CD)】(価格:1,300円/税別)の2ラインナップで、初回限定盤のBlu-rayには、ノンクレジットOP映像、「GREETING TOUR」ライブ映像の一部ダイジェストが収録される予定となっている。
さらに注目の3rdライブ「THE IDOLM@STER SideM 3rd STAGE」は、2018年2月の千葉・幕張イベントホールほかにて開催予定。出演者、チケット情報などは後日、特設サイトなどで発表される。
2018年2月3日(土)、4日(日) 千葉・幕張イベントホール
2018年2月24日(土)、25日(日) 仙台・ゼビオアリーナ仙台
2018年3月25日(日) 福岡・西日本総合展示場
2018年4月28日(土)、29日(日) 静岡・エコパアリーナ
10月からのTVアニメ放送開始、さらに3rdライブの開催も決定し、ますます盛り上がりをみせる『アイドルマスターSideM』。各詳細はアニメ公式サイトにて。
TVアニメ「アイドルマスター SideM」第1弾PV
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