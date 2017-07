［新宿アニソンスコープ］「IDOLiSH7」が首位　「浦島坂田船」、「アイカツスターズ！」挿入歌集も人気

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の3~9日の1位は、男性アイドルユニットの育成が楽しめるスマートフォン向けゲーム「アイドリッシュセブン」のメインユニット「IDOLiSH7」のシングル「Sakura Message」でした。

◇先週の結果

「IDOLiSH7」は男性7人組アイドルで、「Sakura Message」は1年ぶりのシングルとなります。10~30代の女性の圧倒的な支持もあり、発売日から順調にセールスを伸ばして、見事に首位を獲得しました。

「アイドリッシュセブン」は、すでにテレビアニメ化も決定。さらに「アイドルマスター SideM」に「あんさんぶるスターズ!」、ミニアルバムが当店でロングセールス中の「A3!(エースリー)」と、女性向けコンテンツの盛り上がりは最近、目を見張るものがありますね。

3位に入った「浦島坂田船」は、2013年に結成され、配信サイト「ニコニコ動画」(ニコ動)を通してファン層を確実に広げてきた男性4人組歌い手にユニット。今回のアルバム「Four the C」には、「Fourpe」名義によるテレビアニメ「スタミュ」の第2期オープニングテーマ「SHOW MUST GO ON!!」も収録。ニコ動好きの10代の購入が目立ちました。

そのほか4位には、テレビアニメ「アイカツスターズ!」の第2シーズンの挿入歌を収録したミニアルバム「Fantastic Ocean」がランクイン。「アイカツ」シリーズの音楽のクオリティーの高さは以前からアニメファンの間で周知されていましたが、今作でも“攻めの楽曲”が多数楽しめます。

◇今週の動向

人気アクションゲーム「スプラトゥーン」の新作「スプラトゥーン2」のバトルシーンのBGMを収録した“イカバンド”「Wet Floor」のタワーレコード限定CD「Inkoming!」が人気です。「BanG Dream!(バンドリ!)」のスマートフォン向けゲーム「バンドリ!ガールズバンドパーティ!(ガルパ)」に登場するガールズバンド「Pastel*Palettes」のシングル「しゅわりん☆どり~みん」にも注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「Sakura Message」 IDOLiSH7 シングル

2位 「Vai! Ya! Vai!」 JUNNA アルバム

3位 「Four the C」 浦島坂田船 アルバム

4位 「Fantastic Ocean」 AIKATSU☆STARS!/りさ アルバム

5位 「夏草が邪魔をする」 ヨルシカ アルバム

6位 「アニメ『月がきれい』のサウンドコレクションアルバム」 Various Artists アルバム

7位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! SUN FLOWER」 本田未央(CV:原紗友里)/、片桐早苗(CV:和氣あず未)/佐藤心(CV:花守ゆみり)/城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)/諸星きらり(CV:松嵜麗) シングル

8位 「A3! FIRST AUTUMN EP」 Various Artists アルバム

9位 「コワレヤスキ」 Guilty Kiss シングル

10位 「A3! FIRST WINTER EP」 Various Artists アルバム

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。

