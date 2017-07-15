ジャンプ50周年記念の復刻版、第1弾は創刊号と653万部記録号の2冊

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少年ジャンプ1968年1号の復刻版。
週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年を記念した「復刻版 週刊少年ジャンプ」の「パック1」が本日7月15日に刊行された。
「復刻版 週刊少年ジャンプ」は週刊少年ジャンプの歴史の中で記念、記録、記憶に残った号を復刻するもの。「パック1」には創刊号にあたる1968年7月11日発売の1968年1号と、同誌の最大発行部数653万部を記録した1994年12月20日発売の1995年3・4合併号がセット販売されている。
8月12日発売の「パック2」には2017年に30周年を迎える荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」、20周年を迎える尾田栄一郎「ONE PIECE」の連載がスタートした、1987年1・2合併号、1997年34号を同梱。9月16日発売の「パック3」では、連載作品の名セリフにフォーカスし、武論尊原作による原哲夫「北斗の拳」で「わが生涯に一片の悔いなし!!」、鳥山明「DRAGON BALL」で「クリリンのことかーっ!!!!!」が登場した1986年26号、1991年21・22合併号がパッケージされる。
復刻版 週刊少年ジャンプ パック1
少年ジャンプ1968年1号掲載作品
梅本さちお「くじら大吾」
赤塚不二夫「大あばれアパッチ君」
高野よしてる「地獄剣」
貝塚ひろし「父の魂」
永井豪「ハレンチ学園」
望月三起也「ドル野郎」
ダン・バリー「フラッシュ・ゴードン」
楳図かずお「手」
週刊少年ジャンプ1995年3・4合併号掲載作品
井上雄彦「SLAM DUNK」（オールカラー）
桂正和「SHADOW LADY」
かずはじめ「MIND ASSASSIN」
鳥山明「DRAGON BALL」
つの丸「みどりのマキバオー」
ガモウひろし「とっても！ラッキーマン」
和月伸宏「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」
高橋ゆたか「ボンボン坂高校演劇部」
梅澤春人「NANPO U DEN」
真倉翔・岡野剛「地獄先生ぬ～べ～」
荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」
高橋陽一「キャプテン翼 ワールドユース編」
秋本治「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
徳弘正也「新ジャングルの王者ターちゃん▽」※▽はハートマーク。
三条陸・稲田浩司・堀井雄二「DRAGON QUEST-ダイの大冒険-」
隆慶一郎・原哲夫「影武者徳川家康」
桐山光侍「NINKU-忍空- SECOND STAGE」※Uはマクロン付きが正式表記。
北条司「RASH!!」
森田まさのり「ろくでなしBLUES」
梅澤春人「BOY」※Oはストローク符号付きが正式表記。
宮下あきら「BAKUDAN」
なにわ小吉「王様はロバ～はったり帝国の逆襲～」
復刻版 週刊少年ジャンプ パック2
週刊少年ジャンプ1987年1・2合併号
週刊少年ジャンプ1997年34号
復刻版 週刊少年ジャンプ パック3
週刊少年ジャンプ1986年26号
週刊少年ジャンプ1991年21・22合併号
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