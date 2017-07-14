舞台「文スト」敦は鳥越裕貴、太宰は多和田秀弥、芥川や中也ら計7名の役者発表

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「文豪ストレイドッグス」1巻
朝霧カフカ・春河35原作によるアニメ「文豪ストレイドッグス」が舞台化される。そのキャストと公演情報が、舞台の公式サイトにて発表された。
中島敦役は鳥越裕貴、太宰治役は多和田秀弥、国木田独歩役は輝馬、江戸川乱歩役は長江崚行、芥川龍之介役は橋本祥平、泉鏡花役は桑江咲菜、中原中也役は植田圭輔に決定。公演は12月22日から24日にかけてKAAT神奈川芸術劇場ホール、2018年1月12日から13日にかけて大阪・森ノ宮ピロティホール、1月31日から2月4日にかけて東京・AiiA 2.5 Theater Tokyoの3会場で行われる。
「文豪ストレイドッグス」は、実在する文豪をモチーフとした探偵たちが活躍する異能力バトルアクション。原作はヤングエース（KADOKAWA）にて連載中で、2016年にテレビアニメが放送されていた。舞台化のほか、完全新作の劇場版アニメ「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）」が2018年初春公開予定で制作進行中だ。
舞台「文豪ストレイドッグス」
神奈川公演
期間：2017年12月22日（金）～12月24日（日）
会場：KAAT神奈川芸術劇場ホール
大阪公演
期間：2018年1月12日（金）・1月13日（土）
会場：森ノ宮ピロティホール
東京公演
期間：2018年1月31日（水）～2月4日（日）
会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo
スタッフ
原作：テレビアニメ「文豪ストレイドッグス」
演出：中屋敷法仁
作：御笠ノ忠次
協力：朝霧カフカ・春河35
キャスト
中島敦：鳥越裕貴
太宰治：多和田秀弥
国木田独歩：輝馬
江戸川乱歩：長江崚行
芥川龍之介：橋本祥平
泉鏡花：桑江咲菜
中原中也：植田圭輔
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