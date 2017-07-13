ASUS、高耐久マザーボード「TUF」シリーズにX299搭載モデル

ASUSTeK Computerは7月13日、高耐久仕様のマザーボード「TUF」シリーズの新モデルとして、チップセットにIntel X299を搭載した「TUF X299 MARK 1」および「TUF X299 MARK 2」を7月14日に発売すると発表した。どちらも価格はオープン。
24時間365日の連続稼働が必要なPCなどを想定した高耐久シリーズで、「TUF X299 MARK 1」は、ほこりの侵入を防ぐ保護カバーや、基板の裏側から放熱する「TUF Fortifier」、重量級グラフィックスカードを支える「TUF VGA Holder」が付属する。
一方の「TUF X299 MARK 2」は、カバーを省いたほか、有線LANが1系統、PCIeスロットやUSBポートなどのインタフェースを「TUF X299 MARK 1」から減らした廉価モデルという扱いとなる。
TUF X299 MARK 1
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4133(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x4×2
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel I219V、I211)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220A)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち2基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
TUF X299 MARK 2
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4133(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x4×1、PCI Express 3.0 x4×2
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220A)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×2)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち2基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など