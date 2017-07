浦島太郎こと桐谷健太、CMで話題の「三太郎音頭」を音楽番組で初披露

中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが司会を務め、7月15日(土)14時より約13時間にわたって生放送される大型プロジェクト番組『音楽の日』(TBS系列、※地域により放送時間が異なる)。この度、豪華出演者第9弾が発表された。



今回発表されたのは、若い世代に圧倒的な人気を誇る、浦島太郎(桐谷健太)、舞祭組、山本彩(NMB48)の3組(50音順)。浦島太郎こと桐谷が、CMで話題の「三太郎音頭」を音楽番組で初披露。夏にぴったりな楽曲にちなみ、祭りやぐらのステージで浴衣姿の子どもたちと『音楽の日』を盛り上げる。そして舞祭組は、自身のデビュー作であり“未来への一歩”を踏み出した楽曲で会場を沸かせる。さらに、山本はソロでの新曲をどこよりも早く熱唱する。



なお、アーティストの出演情報は、公式サイトなどで連日発表・更新される。



■発表済のアーティスト一覧(50音順)

<第1弾>

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey!Say!JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA



<第2弾>

E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、德永英明、渡辺美里



<第3弾>

家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leola



<第4弾>

F-BLOOD、香西かおり、島津亜矢、高橋優、新妻聖子、秦基博、藤井フミヤ、堀内孝雄、水谷千重子、山崎育三郎、和田アキ子



<第5弾>

aiko、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、CHEMISTRY、研ナオコ、湘南乃風、T.M.Revolution、Perfume、ポルノグラフィティ



<第6弾>

長渕剛



<第7弾>

AI&渡辺直美、[Alexandros]、フェアリーズ、ふわふわ、三浦祐太朗



<第8弾>

青山テルマ、ウルフルズ、氣志團、KICK THE CAN CREW、クレイジーケンバンド、HELLO!PROJECT(モーニング娘。'17&アンジュルム・こぶしファクトリー・つばきファクトリー選抜)、Hilcrhyme、FLOW、モーニング娘。'17

