嵐・櫻井翔にHey! Say! JUMP・中島裕翔が宣戦布告！「どちらが本当の翔か決める」

Hey! Say! JUMPが、7月27日放送の『VS嵐』(フジテレビ系列、毎週木曜19:00~)にグループとして初のゲスト出演。嵐とのジャニーズバトルが繰り広げられる。



ジャニーズのグループがチームとして嵐と対戦するのは、V6、関ジャニ∞、Sexy Zone、ジャニーズWESTに続き5組目。嵐は、V6以外には全勝している。



山田涼介は「僕たちは今年が10周年なので、これは勝つしかない」と意気込み、それに対して櫻井翔は「(嵐は)後輩には必ず勝ち、先輩には必ず負ける」と言い、相葉雅紀も「ということはね、どういうことか分かってるよね?」と投げかけると、Hey! Say! JUMPは「ちょっと待ってください」と苦笑する。



今回の対決では「ショットガンディスク」や「キッキングスナイパー」など、おなじみのアトラクションに加え、特別対決企画「ターザンJUMP対決」を実施。空中ブランコを使って、どれだけ遠くまで飛べるか飛距離を競い合うゲームで、Hey! Say! JUMPチームが嵐チームのメンバーを指名することができ、5番勝負で勝利チームにはそれぞれ50ポイントが入る。



この勝負で中島裕翔は、櫻井を対戦相手に指名。その理由は、ライブでファンが振る名前入りのウチワにあると言い、お互いの名前に“翔”という文字があり「カウントダウンライブの時に、僕のファンの方だと思ったら櫻井くんの名前のウチワを振っている方だったりして、ややこしい」と発言。「今日、どちらが本当の翔かというのを決めたい」と宣戦布告する。しかし、「負けたら翔っていう文字を使っちゃいけないってこと!?」、「じゃあ櫻井くんが負けたら櫻井スペース!?」とスタジオは爆笑に包まれる。



一方の櫻井は「それで言うと、俺は裕翔、および裕翔のファンの皆さんにずっとお礼を言いたかった」と語り始め、「裕翔のファンの方って裕と翔でウチワを二つ使うのね。前回のカウントダウンライブの時とか、裕翔のファンって本当に優しいよ。みんな俺が通るたびに裕のウチワを隠すからね(笑)。裕翔のメンバーカラー水色でしょ? 俺、赤だもん。水色の服の方がみんな、翔のウチワ振ってくれているんだよ。本当にありがとうと思う」と、素敵なエピソードを明かした。そんな中、スリリングなアトラクションが得意ではない櫻井は、想像のはるか斜め上を行く奇跡のジャンプを見せることに……。そのほか、大野智vs知念侑李、相葉vs伊野尾慧、二宮和也vs有岡大貴の対決が勃発。それぞれの意外な指名理由にも注目だ。



さらに対決中、山田がライブの時に描いている“涙ぼくろ”の話題に。「どういう気分の時に書いているのか?」と質問が飛び出すと、山田は赤面しながら「ちょっとセクシーに装いたいみたいな時ですかね」と告白。テレビでは見せたことがないという涙ぼくろメイクを解禁する。「今すぐ消したいくらい、恥ずかしいです」と言う山田の姿は必見だ。

