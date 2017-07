上川隆也「残り香すら愛しい!!」浴衣姿の女子アナとBBQで乾杯

株式会社テレビ朝日(本社:東京都港区)は、7月13日(木)~8月27日(日)までの期間、六本木ヒルズ内の毛利庭園にて「水上プレミアムビアガーデン presented by The PREMIUM MALT’S」を開催することを発表。(※)



オープンに先駆けて、7月12日(水)、木曜ミステリー『遺留捜査』(7月13日スタート、テレビ朝日系列、毎週木曜20:00~※初回は2時間スペシャル)主演の上川隆也と、『モーニングショー』(テレビ朝日系列、毎週月~金8:00~)に出演中のテレビ朝日アナウンサー・宇賀なつみと山本雪乃が、毛利庭園の“水上特設デッキ”にて行われたレセプションパーティに出席し、極上の空間をアピールした。



青空の下、両アナは、艶やかな浴衣姿で。上川は『遺留捜査』で演じる“糸村スタイル”(スーツ姿に斜めがけのカバン)で登場。京都ロケから駆けつけた上川に、撮影現場の様子について訪ねると、「すこぶるよい! 穏やかな空気が流れています」とチームワークの良さを明かし、「ドラマの舞台は京都に移りますが、ドラマの持ち味はかわることなく、雅な古都を舞台に新しい『遺留捜査』をお届けできると思います」と笑顔であいさつ。



この、「水上プレミアムビアガーデンpresented by The PREMIUM MALT’S」では、飲み放題付きのお得なセットメニューなどもあり、牛、豚、鶏の希少部位5種の肉をはじめとするこだわりの食材を使ったプレミアムBBQを楽しむことができる。



レセプションでは、早速BBQセットが用意され、上川自身がエプロン姿で肉を焼くパフォーマンス。「普段もお肉は好きなので上手に焼けると思います(笑)。でもBBQとなると、なかなか機会が無くて……。京都でもキャストの皆さんとBBQができたら良いなと夢想しています」と語りながら、絶妙なタイミングで肉を返し、その腕前を披露した。また、このビアガーデンでは、天然水のビール工場から直送されるザ・プレミアム・モルツを楽しむことができるのもポイントだ。



3人は、焼きあがった肉と共に、ザ・プレミアム・モルツを片手に乾杯。美味しそうな泡に吸い寄せられるように上川が、グラスに口をつけ“プハー”な表情を見せると、宇賀アナと山本アナもそれに続き“至極の表情”で美味しさを表現。途中、フォトセッションのため鉄板が下げられた時、上川は思わず「(BBQの)残り香すら愛しい!!」と“肉好き”ならではの発言で、記者陣の笑いをとっていた。



なお、『モーニングショー』とのコラボレーションメニューとして、五感で楽しむNYスタイルのサラダボウル専門店「GREEN BROTHERS」の人気メニューを展開。前期(7/13~8/6)には、羽鳥慎一アナが大好きだというカレーをとりいれアレンジしたサラダ「キーマメキシカン<GREEN BROTHERS サマステスペシャル>」や、ビールとの相性も抜群の「海老とアボカドのマリネ<GREEN BROTHERS サマステスペシャル>」などが登場。そして、後期(8/7~8/27)には、贅沢な食材を使った「ローストビーフ トリュフドレッシング<GREEN BROTHERS サマステスペシャル>」や、お店のNO.1人気サラダ“5THケールシーザー”をサマステ限定でアボカド入りのサラダにアレンジした「ケールシーザー<GREEN BROTHERS サマステスペシャル>」などが登場する。この夏、あふれる緑に囲まれた六本木の最高に上質な空間で癒やされてみては?



※テレビ朝日・六本木ヒルズ全域を舞台とした大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り SUMMER STATION」の一環として開催される。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。