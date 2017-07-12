新体制のモー娘。『音楽の日』でテレビ初のパフォーマンス披露

中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが司会を務め、7月15日（土）14時より約13時間にわたって生放送される大型プロジェクト番組『音楽の日』（TBS系列、※地域により放送時間が異なる）。この度、豪華出演者第8弾が発表された。



今回発表されたのは、記念すべき年を迎え、ますます勢いに乗るアーティスト陣。青山テルマ、ウルフルズ、氣志團、KICK THE CAN CREW、クレイジーケンバンド、HELLO！PROJECT（モーニング娘。'17＆アンジュルム・こぶしファクトリー・つばきファクトリー選抜）、Hilcrhyme、FLOW、モーニング娘。'17の9組だ（50音順）



青山は今年9月にデビュー10周年、氣志團は結成20周年、クレイジーケンバンドも結成20周年、ウルフルズは今年デビュー25周年を、それぞれ迎える。番組では、それぞれアニバーサリーにふさわしい一世を風靡した代表曲を熱唱。



そして、今年誕生20周年を迎えるモーニング娘。'17 は、カントリー・ガールズから森戸知沙希が加わり新体制に。現メンバーで、テレビでは初のパフォーマンスを披露。さらに『音楽の日』だけのスペシャルユニットとして、モーニング娘。'17 メンバーとアンジュルム・こぶしファクトリー・つばきファクトリーの3グループから選ばれたメンバー総勢29人で「HELLO！PROJECT 選抜ユニット」を結成し、一夜限りのスペシャルライブを開催する。



なお、アーティストの出演情報は、公式サイトなどで連日発表・更新される。



■発表済のアーティスト一覧（50音順）

＜第1弾＞

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey！Say！JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA



＜第2弾＞

E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、德永英明、渡辺美里



＜第3弾＞

家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leola



＜第4弾＞

F-BLOOD、香西かおり、島津亜矢、高橋優、新妻聖子、秦基博、藤井フミヤ、堀内孝雄、水谷千重子、山崎育三郎、和田アキ子



＜第5弾＞

aiko、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、CHEMISTRY、研ナオコ、湘南乃風、T.M.Revolution、Perfume、ポルノグラフィティ



＜第6弾＞

長渕剛



＜第7弾＞

AI＆渡辺直美、[Alexandros]、フェアリーズ、ふわふわ、三浦祐太朗