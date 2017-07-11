「ジョジョ」仗助や露伴、承太郎仕様のマンホールが期間限定で仙台に

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「ジョジョの奇妙な冒険」仕様のマンホール (c)LUCY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会 (c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」仕様のマンホールが、8月4日から9月10日までの期間限定で宮城県仙台市内の中心部、荒井地区、八木山地区に設置される。
マンホールのデザインは東方仗助、岸辺露伴、空条承太郎、広瀬康一、花京院典明など第3部「スターダストクルセイダース」、第4部「ダイヤモンドは砕けない」の登場キャラクターをあしらった9種類をラインナップ。吉良吉影のイラストをあしらったマンホールのみ、8月9日からの設置となるためご注意を。
なお仙台市では8月12日から9月10日までの期間、「ジョジョの奇妙な冒険」のイベント「ジョジョフェス in S市杜王町」を実施。メイン企画として「荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展 in S市杜王町 2017」が行われる。
「ジョジョの奇妙な冒険」マンホール設置箇所
東方仗助：西公園C60広場内「杜の都れんが下水洞窟」前
岸辺露伴：せんだいメディアテーク前
空条承太郎：広瀬通と東二番丁通の交差点
広瀬康一：広瀬通と東二番丁通の交差点
花京院典明：花京院郵便局周辺
杉本鈴美：ローソン柳町通店前
吉良吉影：仙台一番町一番街商店街内「むかでや」周辺
鋼田一豊大：セルコホーム ズーパラダイス八木山（八木山動物公園）東門周辺
音石明：地下鉄東西線荒井駅南1出口より徒歩1分
荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展 in S市杜王町 2017
会期：2017年8月12日（土）～9月10日（日）※8月24日（木）は休館。
時間：10:00～19:00 ※最終入場は18:30
会場：せんだいメディアテーク6階ギャラリー
料金：大人2000円（前売1800円）、高校生以下1200円（前売1000円）、グッズ引換券付き3000円
(c)LUCY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会 (c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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