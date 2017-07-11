三浦祐太朗『音楽の日』で母・山口百恵の名曲熱唱…父・三浦友和にもインタビュー

中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが司会を務め、7月15日（土）14時より約13時間にわたって生放送される大型プロジェクト番組『音楽の日』（TBS系列、※地域により放送時間が異なる）。この度、豪華出演者第7弾が発表された。



この度発表されたのは、AI＆渡辺直美、[Alexandros]、フェアリーズ、ふわふわ、三浦祐太朗の5組（50音順）。AI＆渡辺は、渡辺が主演する新ドラマ『カンナさーん！』（同局、7月18日スタート、毎週火曜22:00～ ※初回は15分拡大）の主題歌をテレビ初披露。三浦は母・山口百恵の約40年前の名曲を熱唱する予定だ。さらに父・三浦友和に、安住アナが心境をインタビューする。



なお、アーティストの出演情報は、公式サイトなどで連日発表・更新される。



■発表済のアーティスト一覧（50音順）

＜第1弾＞

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey！Say！JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA



＜第2弾＞

E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、德永英明、渡辺美里



＜第3弾＞

家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leola



＜第4弾＞

F-BLOOD、香西かおり、島津亜矢、高橋優、新妻聖子、秦基博、藤井フミヤ、堀内孝雄、水谷千重子、山崎育三郎、和田アキ子



＜第5弾＞

aiko、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、CHEMISTRY、研ナオコ、湘南乃風、T.M.Revolution、Perfume、ポルノグラフィティ



＜第6弾＞

長渕剛