Amazonの「プライムデー」迫る、PCジャンルの注目製品は

Amazon.co.jpは、7月10日18時から7月11日23時59分まで開催する、有料会員向けの大規模セール「プライムデー」で販売する特価製品の一部を、公式サイトで公開している。この記事では、現在公開されているセール対象リストの中から、「パソコン・周辺機器」カテゴリに掲載されている600以上の製品のうち、PC本体、ディスプレイ、外付けHDD製品を順不同で紹介していく(基本的に製品ページに掲載されている製品名を掲載しているが、わかりやすさのため一部省略・変更している場合がある)。めぼしいものがあるかどうかのチェックに活用して欲しい。
PC本体
MSIのゲーミングノートPCやマウスコンピューターのノートPC、小型デスクトップPCなどがラインナップされている。
【Office Home&Business 2016 付き セット】LG ノートパソコン Gram 15Z970-GA55J
mouse ノートパソコン MB-BN24C432SW-ZNA
Dragon Touch Y88X 7インチ タブレットPC(Android 5.1)
MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7REX-1048JP 15.6インチ
MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7RDX-1080JP 15.6インチ
MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7RDX-1009JP 15.6インチ
Gechic On-Lap 1101H 11インチ(ON-LAP)
NPOLE 子供用タブレット 7インチ(Android 4.4.2)
YUNTAB(JP) 10.1 インチ タブレットPC(Android 5.1)
YUNTAB(JP) 7インチ タブレットPC(Android5.1)
mouse デスクトップパソコン Lm-miniC4120-ZB
Acer ノートパソコン Aspire S 13 S5-371-F34Q
Teclast X80 Pro Android 8インチ(Android/Window 10 デュアル正規システム搭載)
ディスプレイ
マウスコンピューターのiiyamaディスプレイをはじめ、ゲーミング系を中心に多彩なモデルがラインナップ。通常5～10万円程度の高級レンジのモデルも多く、割引価格に注目したい。
iiyama ディスプレイ モニター XB2481HSU-B1 23.8インチ
iiyama ディスプレイ モニター XU2290HS-B2 21.5インチ
iiyama 24型ゲーミングディスプレイ GB2488HSU-B2
iiyama 27型ゲーミングディスプレイ GE2788HS-B2
iiyama ディスプレイ モニター XB2783HSU-B1 27インチ
iiyama ディスプレイ モニター X2888HS-B2 28インチ
iiyama ディスプレイ モニター X3291HS-B1 31.5インチ
Dell ディスプレイ ゲーミング モニター S2417DG 23.8インチ
Dell ディスプレイ モニター P4317Q/4K/42.5インチ
Dell ディスプレイ モニター SE2717H 27インチ
ASUS フレームレス モニター 23.8インチ VZ249H
Acer モニター ディスプレイ KA270HAbmidx 27インチ
Acer 4K モニター ディスプレイ RT280Kbmjdpx 28インチ
I-O DATA モニター ディスプレイ 27型 EX-LD2702DB
I-O DATA モニター ディスプレイ 20.7型 EX-LD2071TB
GeChic モバイルモニタ On-Lap 1101F レトロ調カラー 11インチ
EIZO FORIS 23.8インチTFTモニタ FS2434-R
GeChic On-Lap 1503H 15インチ モバイルモニタ ON-LAP
【Amazon.co.jp限定】ASUS フレームレス モニター 23インチ(VZ239HR)
外付けストレージ
外付けストレージは、Seagate製、WD製、アイ・オー・データ製の大容量HDDが多く揃えられた。容量違いも用意されているので、用途に合った容量を選びたい。
Seagate HDD ポータブルハードディスク 1TB USB3.0(1TEAP2)
Seagate HDD 外付けハードディスク 3TB USB3.0(1TFAN2)
WD HDD ポータブルハードディスク 1TB My Passport Ultra Metal Edition
WD HDD ポータブルハードディスク 2TB My Passport Ultra Metal Edition
WD HDD ポータブルハードディスク 4TB WD Elements Portable
WD NAS 4TB WD Cloud WDBAGX0040HWT-JESN
IO DATA ネットワークHDD(NAS) HDL-AA2/E
IO DATA ネットワークHDD(NAS) HDL-AA3/E
I-O DATA HDD 外付けハードディスク 2TB(EX-HD2ELW)
I-O DATA HDD 外付けハードディスク 2TB(EX-HD2ELNV)
I-O DATA HDD 外付けハードディスク 3TB(EX-HD3ELBR)
I-O DATA HDD 録画用ハードディスク 3TB 「RECBOX」(HVL-S3)
I-O DATA HDD 録画用ハードディスク 4TB 「RECBOX」(HVL-S4)
Freecom Mobile Drive XXS(1TB, USB 3.0)