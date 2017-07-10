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      Amazonの「プライムデー」迫る、PCジャンルの注目製品は

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      Amazon.co.jpは、7月10日18時から7月11日23時59分まで開催する、有料会員向けの大規模セール「プライムデー」で販売する特価製品の一部を、公式サイトで公開している。この記事では、現在公開されているセール対象リストの中から、「パソコン・周辺機器」カテゴリに掲載されている600以上の製品のうち、PC本体、ディスプレイ、外付けHDD製品を順不同で紹介していく(基本的に製品ページに掲載されている製品名を掲載しているが、わかりやすさのため一部省略・変更している場合がある)。めぼしいものがあるかどうかのチェックに活用して欲しい。

      Amazonの有料会員向けセール「プライムデー」

      PC本体

      MSIのゲーミングノートPCやマウスコンピューターのノートPC、小型デスクトップPCなどがラインナップされている。

      • 【Office Home&Business 2016 付き セット】LG ノートパソコン Gram 15Z970-GA55J

      • mouse ノートパソコン MB-BN24C432SW-ZNA

      • Dragon Touch Y88X 7インチ タブレットPC(Android 5.1)

      • MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7REX-1048JP 15.6インチ

      • MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7RDX-1080JP 15.6インチ

      • MSI ゲーミングPC ノートパソコン GL62M-7RDX-1009JP 15.6インチ

      • Gechic On-Lap 1101H 11インチ(ON-LAP)

      • NPOLE 子供用タブレット 7インチ(Android 4.4.2)

      • YUNTAB(JP) 10.1 インチ タブレットPC(Android 5.1)

      • YUNTAB(JP) 7インチ タブレットPC(Android5.1)

      • mouse デスクトップパソコン Lm-miniC4120-ZB

      • Acer ノートパソコン Aspire S 13 S5-371-F34Q

      • Teclast X80 Pro Android 8インチ(Android/Window 10 デュアル正規システム搭載)

      ディスプレイ

      マウスコンピューターのiiyamaディスプレイをはじめ、ゲーミング系を中心に多彩なモデルがラインナップ。通常5～10万円程度の高級レンジのモデルも多く、割引価格に注目したい。

      • iiyama ディスプレイ モニター XB2481HSU-B1 23.8インチ

      • iiyama ディスプレイ モニター XU2290HS-B2 21.5インチ

      • iiyama 24型ゲーミングディスプレイ GB2488HSU-B2

      • iiyama 27型ゲーミングディスプレイ GE2788HS-B2

      • iiyama ディスプレイ モニター XB2783HSU-B1 27インチ

      • iiyama ディスプレイ モニター X2888HS-B2 28インチ

      • iiyama ディスプレイ モニター X3291HS-B1 31.5インチ

      • Dell ディスプレイ ゲーミング モニター S2417DG 23.8インチ

      • Dell ディスプレイ モニター P4317Q/4K/42.5インチ

      • Dell ディスプレイ モニター SE2717H 27インチ

      • ASUS フレームレス モニター 23.8インチ VZ249H

      • Acer モニター ディスプレイ KA270HAbmidx 27インチ

      • Acer 4K モニター ディスプレイ RT280Kbmjdpx 28インチ

      • I-O DATA モニター ディスプレイ 27型 EX-LD2702DB

      • I-O DATA モニター ディスプレイ 20.7型 EX-LD2071TB

      • GeChic モバイルモニタ On-Lap 1101F レトロ調カラー 11インチ

      • EIZO FORIS 23.8インチTFTモニタ FS2434-R

      • GeChic On-Lap 1503H 15インチ モバイルモニタ ON-LAP

      • 【Amazon.co.jp限定】ASUS フレームレス モニター 23インチ(VZ239HR)

      外付けストレージ

      外付けストレージは、Seagate製、WD製、アイ・オー・データ製の大容量HDDが多く揃えられた。容量違いも用意されているので、用途に合った容量を選びたい。

      • Seagate HDD ポータブルハードディスク 1TB USB3.0(1TEAP2)

      • Seagate HDD 外付けハードディスク 3TB USB3.0(1TFAN2)

      • WD HDD ポータブルハードディスク 1TB My Passport Ultra Metal Edition

      • WD HDD ポータブルハードディスク 2TB My Passport Ultra Metal Edition

      • WD HDD ポータブルハードディスク 4TB WD Elements Portable

      • WD NAS 4TB WD Cloud WDBAGX0040HWT-JESN

      • IO DATA ネットワークHDD(NAS) HDL-AA2/E

      • IO DATA ネットワークHDD(NAS) HDL-AA3/E

      • I-O DATA HDD 外付けハードディスク 2TB(EX-HD2ELW)

      • I-O DATA HDD 外付けハードディスク 2TB(EX-HD2ELNV)

      • I-O DATA HDD 外付けハードディスク 3TB(EX-HD3ELBR)

      • I-O DATA HDD 録画用ハードディスク 3TB 「RECBOX」(HVL-S3)

      • I-O DATA HDD 録画用ハードディスク 4TB 「RECBOX」(HVL-S4)

      • Freecom Mobile Drive XXS(1TB, USB 3.0)

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