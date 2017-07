CLAMP、映画「HiGH&LOW」ビジュアルでキュートなSWORDトップ描く

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」の、CLAMP描き下ろし「HiGH&LOW g-sword」版ポスタービジュアル。 (c)2017「HiGH&LOW」製作委員会

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」の、CLAMPによる描き下ろしビジュアルが公開された。

8月19日より公開される「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」は、「山王連合会」「WhiteRascals」「鬼邪高校」「RUDEBOYS」「達磨一家」の5つのチームが競い合う「SWORD地区」を舞台に、シリーズ最大規模のバトルを描くシリーズ最新作。今回、映画のために描き下ろされたビジュアルは、CLAMPが週刊少年マガジン(講談社)にて連載中の「HiGH&LOW g-sword」バージョン。映画のポスター同様にコブラ、ROCKY、村山、スモーキー、日向の各チームのトップが佇む、緊迫感あふれる様子が描かれた。

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」は8月19日より全国ロードショー。続編「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」は11月11日に封切られる。

(c)2017「HiGH&LOW」製作委員会

