「HMM ZOIDS」最新作･アーラバローネ仕様ストームソーダーが12月に限定発売

2017年12月発売予定「RZ-029 ストームソーダー アーラバローネ仕様」(10,584円/税込)

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「RZ-029 ストームソーダー アーラバローネ仕様」が、2017年12月に発売される。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は10,584円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「RZ-029 ストームソーダー アーラバローネ仕様」は、各部フル可動のプラモデルでクリアーパーツを含む成型色でアニメ版での色分けを再現、組み立てるだけで設定に近い姿になる。

ギミックとして顎とコックピットが独立して開閉し、パイロットフィギュアを搭乗させることが可能。また各部関節には可動ギミックが、首と脚部には引き出し式関節が内蔵されており、可動範囲を拡大させることができる。翼下部のアームも展開可動し、降着状態も再現可能になっている。

特徴的な装備であるトップソードとウイングソードは独立可動。印象的な発光状態をイメージした特殊成型色パーツが付属し、選んで組み立てることができる。アイアンクローを折り畳み、2連装パルスレーザーガンが展開するギミックを再現した新規パーツも用意されている。

加えて翼下部に搭載可能なミサイル6発、アーラバローネ赤仮面とアーラバローネ紫仮面の立ち姿と座り姿の新規造形のフィギュア(4つ)、トップソードとウイングソードの発光状態をイメージした特殊成型色パーツが付属。さらにフライングベースネオと、それに組み合わせられる専用アタッチメントパーツが同梱され、飛行形態を安定して展示できる。

商品価格は10,584円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年12月を予定している。なお、本商品はコトブキヤショップ(立川本店、秋葉原館、大阪日本橋、エキナカ秋葉原)限定のアーラバローネ仕様版。一部のパーツやギミックを割愛した一般発売の通常版「RZ-029 ストームソーダー」は2017年11月に8,964円(税込)で販売される。

(C)1983-2005 TOMY (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.