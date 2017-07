楽天市場2017年上半期ランキング、1位はどの商品?

楽天は7月7日、「楽天 2017年 上半期ランキング」を発表した。今回は、ラクマ、楽天ウェブ検索、楽天市場、楽天ブックス、楽天Kobo、楽天GORA、楽天レシピの7サービスのランキングをまとめた。

「ボタニスト」が1位を維持

楽天市場の2017年上半期売れ筋ランキング(2016年11月1日~2017年4月30日)では、植物由来のヘアケア商品「ボタニスト」(SALONIAオフィシャルサイト)が1位を獲得。2015年の年間ランキング、2016年の上半期・年間ランキングに続く首位で、根強い人気が窺える。

楽天市場「2017年上半期 売れ筋ランキング」

順位 商品名 店舗 1 ボタニカル シャンプー・トリートメント「ボタニスト」 SALONIAオフィシャルサイト 2 クリスタルガイザー 爽快ドリンク専門店 3 元祖カット済生ずわい蟹大盛1.2kg 越前かに問屋「ますよね」 4 エバーカラーワンデーナチュラル クイーンアイズ楽天市場店 5 ベルタ葉酸サプリ定期便コース ベルタ楽天市場店 6 メダリストワンデープラス 90枚パック 2箱セット シグマ コンタクト 7 和洋折衷本格料亭おせち「博多」 博多久松 8 SMAP 25 YEARS 楽天ブックス 9 カラコン ReVIA 1day キャンディーマジック 楽天市場店 10 ダブルイオン ストレートヘアアイロン SALONIAオフィシャルサイト

楽天ブックス(2017年1月1日~2017年5月31日)では、アイドルグループ・嵐のDVD・ブルーレイ「ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?」が1位。嵐は、3位にCD「I’ll be there」、5位に同「つなぐ」と、トップ10に3商品がランクインした。またアニメ映画「君の名は。」のDVD・ブルーレイは、発売日(2017年7月26日)前の予約販売にも関わらず9位に入った。